Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників





Про це



Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.



Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.



Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відбулася чергова передача тіл: повернули 25 полеглих захисників.Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції України.Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників.Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти,та інших силових структур України.Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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