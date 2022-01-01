Російські загарбники хочуть перейменувати Маріуполь, – радник мера





Про це Петро Андрющенко у телеграмі.



"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом разглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов", – повідомив Андрющенко.



Нагадаємо, на Рівненщину релокують патрульних із Маріуполя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти розмірковують над тим, щоб перейменувати тимчасово захоплений Маріуполь у Жданов.Про це повідомив радник мера Маріуполяу телеграмі."В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом разглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов", – повідомив Андрющенко.Нагадаємо,

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