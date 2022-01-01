Російські загарбники хочуть перейменувати Маріуполь, – радник мера

Російські загарбники хочуть перейменувати Маріуполь, – радник мера
Російські окупанти розмірковують над тим, щоб перейменувати тимчасово захоплений Маріуполь у Жданов.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.

"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом разглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов", – повідомив Андрющенко.

Нагадаємо, на Рівненщину релокують патрульних із Маріуполя.



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Теги: Маріуполь, Жданов, Петро Андрющенко
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