Російські загарбники хочуть перейменувати Маріуполь, – радник мера
Сьогодні, 11:57
Російські окупанти розмірковують над тим, щоб перейменувати тимчасово захоплений Маріуполь у Жданов.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.
"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом разглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов", – повідомив Андрющенко.
Нагадаємо, на Рівненщину релокують патрульних із Маріуполя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.
"В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферндумом разглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов", – повідомив Андрющенко.
Нагадаємо, на Рівненщину релокують патрульних із Маріуполя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російські загарбники хочуть перейменувати Маріуполь, – радник мера
Сьогодні, 11:57
Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників
Сьогодні, 11:25
ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва
Сьогодні, 11:16
Російська армія вже втратила близько 39 870 військових
Сьогодні, 10:39
Медіа