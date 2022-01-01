На Рівненщину релокують патрульних із Маріуполя

На Рівненщину релокують патрульних із Маріуполя
Сьогодні, 23 липня, очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль разом з головою Нацполіції України Ігорем Клименком завітали в Дубно. Адже саме сюди планують релокувати підрозділ патрульної поліції з Маріуполя.

Про це Віталій Коваль написав у фейсбуці.

"Приміщення для них (патрульних - ред.) уже знайшли. Обговорили сьогодні його облаштування. Важливо не лише зробити там ремонт, а й знайти житло для сімей поліцейських", - йдеться в дописі.

Відомо, що попередньо переїжджатимуть 60 чоловік. Роботу планують розпочати в кінці серпня.

5 екіпажів патрулюватимуть такі напрямки:

два - на трасі М-06 (відрізок 62 км з Дубно до Радивилова);
по одному:
▪️ в м.Дубно,
▪️на пункті пропуску в Опарипсах,
▪️на трасі М-19 (відрізок 69 км від Волині через Млинів, Дубно та Смигу).

"Це буде хороше підсилення для Патрульної поліції Рівненщини. Таким чином ми посилимо контроль і безпеку на дорогах області", - додав очільник Рівненщини.

На Рівненщину релокують патрульних із Маріуполя
На Рівненщину релокують патрульних із Маріуполя


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Теги: Рівненщина, Дубно, патрульні з Маріуполя, Віталій Коваль
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