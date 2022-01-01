На Рівненщину релокують патрульних із Маріуполя

Віталій Коваль разом з головою Нацполіції України Ігорем Клименком завітали в Дубно. Адже саме сюди планують релокувати підрозділ патрульної поліції з Маріуполя.



Про це Віталій Коваль



"Приміщення для них (патрульних - ред.) уже знайшли. Обговорили сьогодні його облаштування. Важливо не лише зробити там ремонт, а й знайти житло для сімей поліцейських", - йдеться в дописі.



Відомо, що попередньо переїжджатимуть 60 чоловік. Роботу планують розпочати в кінці серпня.



5 екіпажів патрулюватимуть такі напрямки:



два - на трасі М-06 (відрізок 62 км з Дубно до Радивилова);

по одному:

▪️ в м.Дубно,

▪️на пункті пропуску в Опарипсах,

▪️на трасі М-19 (відрізок 69 км від Волині через Млинів, Дубно та Смигу).



"Це буде хороше підсилення для Патрульної поліції Рівненщини. Таким чином ми посилимо контроль і безпеку на дорогах області", - додав очільник Рівненщини.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 липня, очільник Рівненської ОВАразом з головою Нацполіції Українизавітали в Дубно. Адже саме сюди планують релокувати підрозділ патрульної поліції з Маріуполя.Про це Віталій Коваль написав у фейсбуці."Приміщення для нихуже знайшли. Обговорили сьогодні його облаштування. Важливо не лише зробити там ремонт, а й знайти житло для сімей поліцейських", - йдеться в дописі.Відомо, що попередньо переїжджатимуть 60 чоловік. Роботу планують розпочати в кінці серпня.5 екіпажів патрулюватимуть такі напрямки:два - на трасі М-06 (відрізок 62 км з Дубно до Радивилова);по одному:▪️ в м.Дубно,▪️на пункті пропуску в Опарипсах,▪️на трасі М-19 (відрізок 69 км від Волині через Млинів, Дубно та Смигу)."Це буде хороше підсилення для Патрульної поліції Рівненщини. Таким чином ми посилимо контроль і безпеку на дорогах області", - додав очільник Рівненщини.

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