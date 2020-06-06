В Україні створять базу наявності будівельних матеріалів, – Мінрегіон





Про це заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська,



На установчому засіданні під головуванням Козловської був затверджений склад штабу.



Зазначається, що оперативний штаб розпочав роботу щодо моніторингу ринку будівельних матеріалів.



"Ми плануємо започаткувати проведення на постійній основі моніторингу поточного стану ринку будівельних матеріалів - наявних виробничих потужностей, фактичної наявності тих чи інших будівельних матеріалів, логістики їх постачання", - заявила голова штабу Наталія Козловська.



За її словами, це робочий інструмент, який дозволить пришвидшити відновлення об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури, а також будівництво нових споруд та будівель різноманітного призначення у регіонах.



Штаб на наступному засіданні планує заслухати одну із профільних асоціацій з аналізом ринку будівельних матеріалів.



Оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами утворено як консультативно-дорадчий орган Кабміну. Очолює його Козловська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві розвитку громад та територій України розпочав роботу оперативний штаб, який створить базу наявних будівельних матеріалів.Про це заявила заступниця міністра розвитку громад та територій повідомляє пресслужба міністерства.На установчому засіданні під головуванням Козловської був затверджений склад штабу.Зазначається, що оперативний штаб розпочав роботу щодо моніторингу ринку будівельних матеріалів."Ми плануємо започаткувати проведення на постійній основі моніторингу поточного стану ринку будівельних матеріалів - наявних виробничих потужностей, фактичної наявності тих чи інших будівельних матеріалів, логістики їх постачання", - заявила голова штабу Наталія Козловська.За її словами, це робочий інструмент, який дозволить пришвидшити відновлення об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури, а також будівництво нових споруд та будівель різноманітного призначення у регіонах.Штаб на наступному засіданні планує заслухати одну із профільних асоціацій з аналізом ринку будівельних матеріалів.Оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами утворено як консультативно-дорадчий орган Кабміну. Очолює його Козловська.

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