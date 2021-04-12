Відтепер Волинь та Рівненщину контролюватимуть посилено

Відтепер Волинь та Рівненщину контролюватимуть посилено
На Волині та Рівненщині посилять поліцейський контроль.

Про це написав голова Національної поліції України Ігор Клименко у фейсбуці.

Він пояснив, що саме у ці області приїхало чимало внутрішньо переміщених осіб, тож відповідно поліцейська присутність також має бути посилена.

"Збільшуємо кількість нарядів та мобільних груп реагування, щоб швидше та якісніше відпрацьовувати заяви громадян та отриману оперативну інформацію. Звісно, працюємо на профілактику, використовуючи й можливості перевірки на блокпостах. Це потрібно для виявлення ймовірних диверсантів чи інших кримінальних елементів, а також дозволить запобігти ввезенню в області зброї або інших заборонених предметів і речовин", - йдеться в дописі.

Ігор Клименко зауважує, що під прискіпливою увагою райони, які межують із Білоруссю. Там теж збільшили поліцейський контроль та ретельно реагують на всі отримані сигнали від населення.

"Безпека людей – це наша відповідальність. Особливо зараз, у воєнний час. І завдання поліції - забезпечити разом з іншими правоохоронними органами спокійну оперативну обстановку та втримати криміногенну ситуацію. Разом ми зможемо цього досягти", - додає голова Національної поліції України.

Відтепер Волинь та Рівненщину контролюватимуть посилено
Відтепер Волинь та Рівненщину контролюватимуть посилено

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Теги: Поліція, контроль, Волинь, Рівненщина, Ігор Клименко
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