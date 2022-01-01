У війні з Росією загинув захисник із Волині Вадим Семенюк
Сьогодні, 15:48
У жорстокій війні загинув нововолинець Вадим Семенюк.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус у фейсбуці.
У неділю, 24 липня, захисника привезуть у рідне місто.
"Зустрічаємо на в’їзді в Нововолинськ об 11:30. Тіло буде доставлене в Свято-Михайлівським собор на 15-му мікрорайоні. Там відразу відбудеться прощання та чин погребіння.
Щирі співчуття сім’ї та рідним Вадима.
Вічна пам’ять і вічна спокій його душі!" - написав мер Нововолинська.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус у фейсбуці.
У неділю, 24 липня, захисника привезуть у рідне місто.
"Зустрічаємо на в’їзді в Нововолинськ об 11:30. Тіло буде доставлене в Свято-Михайлівським собор на 15-му мікрорайоні. Там відразу відбудеться прощання та чин погребіння.
Щирі співчуття сім’ї та рідним Вадима.
Вічна пам’ять і вічна спокій його душі!" - написав мер Нововолинська.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У війні на незалежність України загинув волинянин Андрій Мефанік
Сьогодні, 12:39
На Волині попрощались із Героєм Сергієм Власюком
22 липень, 15:30
Коментарі 1
R.I.P.
Вибір редактора
Останні новини
У війні з Росією загинув захисник із Волині Вадим Семенюк
Сьогодні, 15:48
На Волині розшукують літню жінку
Сьогодні, 15:38
Відтепер Волинь та Рівненщину контролюватимуть посилено
Сьогодні, 14:39
Медіа