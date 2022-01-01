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У війні з Росією загинув захисник із Волині Вадим Семенюк

У війні з Росією загинув захисник із Волині Вадим Семенюк
У жорстокій війні загинув нововолинець Вадим Семенюк.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус у фейсбуці.

У неділю, 24 липня, захисника привезуть у рідне місто.

"Зустрічаємо на в’їзді в Нововолинськ об 11:30. Тіло буде доставлене в Свято-Михайлівським собор на 15-му мікрорайоні. Там відразу відбудеться прощання та чин погребіння.

Щирі співчуття сім’ї та рідним Вадима.

Вічна пам’ять і вічна спокій його душі!" - написав мер Нововолинська.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!

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Теги: Вадим Семенюк, втрати, війна, Нововолинськ
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