У війні з Росією загинув захисник із Волині Вадим Семенюк

Вадим Семенюк.



Про це Борис Карпус у фейсбуці.



У неділю, 24 липня, захисника привезуть у рідне місто.



"Зустрічаємо на в’їзді в Нововолинськ об 11:30. Тіло буде доставлене в Свято-Михайлівським собор на 15-му мікрорайоні. Там відразу відбудеться прощання та чин погребіння.



Щирі співчуття сім’ї та рідним Вадима.



Вічна пам’ять і вічна спокій його душі!" - написав мер Нововолинська.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жорстокій війні загинув нововолинецьПро це повідомив Нововолинський міський головау фейсбуці.У неділю, 24 липня, захисника привезуть у рідне місто."Зустрічаємо на в’їзді в Нововолинськ об 11:30. Тіло буде доставлене в Свято-Михайлівським собор на 15-му мікрорайоні. Там відразу відбудеться прощання та чин погребіння.Щирі співчуття сім’ї та рідним Вадима.Вічна пам’ять і вічна спокій його душі!" - написав мер Нововолинська.

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