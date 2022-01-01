Ракетний удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 16 осіб

Ракетний удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 16 осіб
Через ворожий ракетний обстріл району Кропивницького кількість поранених зросла до 16 осіб.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у відеозверненні.

«Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий та двоє працівників відомчої охорони. Медики відразу почали надавати всю необхідну допомогу. Життю поранених нічого не загрожує», - зазначив Райкович.

Нагадаємо, 23 липня вранці окупанти обстріляли Кіровоградщину. Ворог випустив 13 ракет.

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Теги: Кропивницький, Кіровоградщина, Андрій Райкович, війна, ракетні обстріли
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