Україні потрібні сучасніші комплекси ППО, – Повітряні сили





Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат,



“Питання в тому, що неможливо збити 100% ракет, це має бути велика удача. Тому, якщо нам будуть надані партнерами ті засоби, які нам обіцяють, NASAMS і IRIS і, можливо, інші, можливо, ми зможемо більш ефективно реагувати на загрози щодо крилатих ракет", - сказав Ігнат.



Наразі, за його словами, на південному напрямку українське ППО працює доволі ефективно — до 50% випущених ракет, зокрема "Калібр", знищується.



Ігнат пояснив, що наразі на озброєнні української армії перебувають протиповітряні комплекси, які розроблялися в 60-х, 70-х, 80 роках ХХ сторіччя.



Він наголосив, що сучасні західні комплекси протиповітряної оборони мають потужніший маневр і дозволять суттєво посилити наявні системи протиповітряної оборони.



“Виявлення цілей, їх знищення напряму залежить від сучасного обладнання”, - сказав Ігнат.



Він додав, що ракети, які вранці 23 липня було випущено по Одесі, ймовірно, летіли з Севастопольської бухти. Ці ракети мають дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів.



"Зрозуміло, що в контексті того, що відбувається з українським зерном, було завдано удару саме там, де зерно. Тому бачимо, чого вартують домовленості з країною-терористом", - сказав Ігнат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із наявним озброєнням українська протиповітряна оборона успішно ліквідовує 50% крилатих ракет, для більш ефективного їх знищення потрібне сучасне озброєння.Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Повітряних Сил ЗСУ передає Укрінформ.“Питання в тому, що неможливо збити 100% ракет, це має бути велика удача. Тому, якщо нам будуть надані партнерами ті засоби, які нам обіцяють, NASAMS і IRIS і, можливо, інші, можливо, ми зможемо більш ефективно реагувати на загрози щодо крилатих ракет", - сказав Ігнат.Наразі, за його словами, на південному напрямку українське ППО працює доволі ефективно — до 50% випущених ракет, зокрема "Калібр", знищується.Ігнат пояснив, що наразі на озброєнні української армії перебувають протиповітряні комплекси, які розроблялися в 60-х, 70-х, 80 роках ХХ сторіччя.Він наголосив, що сучасні західні комплекси протиповітряної оборони мають потужніший маневр і дозволять суттєво посилити наявні системи протиповітряної оборони.“Виявлення цілей, їх знищення напряму залежить від сучасного обладнання”, - сказав Ігнат.Він додав, що ракети, які вранці 23 липня було випущено по Одесі, ймовірно, летіли з Севастопольської бухти. Ці ракети мають дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів."Зрозуміло, що в контексті того, що відбувається з українським зерном, було завдано удару саме там, де зерно. Тому бачимо, чого вартують домовленості з країною-терористом", - сказав Ігнат.

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