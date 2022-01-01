Джонсон взяв участь у навчаннях ЗСУ на полігоні в Британії
Сьогодні, 17:19
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на цьому тижні взяв участь у навчаннях українських військових, які проходять у Північному Йоркширі за підтримки британських збройних сил.
Про це пише УНН.
«Цього тижня я відвідав українських військових, які проходять навчання в британських збройних сил у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відсіч російській агресії», - написав Джонсон у Twitter.
Також він опублікував відео з навчань.
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Про це пише УНН.
«Цього тижня я відвідав українських військових, які проходять навчання в британських збройних сил у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відсіч російській агресії», - написав Джонсон у Twitter.
Також він опублікував відео з навчань.
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