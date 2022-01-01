«Біжу за «Азовсталь»: у Луцьку майже чотири сотні людей взяли участь в акції

«Біжу за «Азовсталь»: у Луцьку майже чотири сотні людей взяли участь в акції
23 липня у рамках Всеукраїнської акції на підтримку полонених українських військових, які боронили Маріуполь та завод "Азовсталь", до благодійного забігу у Луцьку долучилися майже чотири сотні учасників.

Про це Суспільному розповіла організаторка забігу Катерина Калюжна.

Забіг стартував від головного корпусу Волинського Національного університету імені Лесі Українки. Перед початком усі учасники отримали в організаторів спеціальні реєстраційні номери.

«Біжу за «Азовсталь»: у Луцьку майже чотири сотні людей взяли участь в акції


"Всі охочі можуть брати участь і підтримати хлопців таким чином. Це марафон не на приз, не на перше місце. Нам не важливо з якою швидкістю і скільки ви пробіжите. Важливо тільки те, що ви подумки і душею з захисниками "Азову", – говорить Катарина Калюжна.

Її чоловік служить у полку "Азов", нині понад два місяці перебуває у російському полоні. Сьогодні, 23 липня, у нього День народження.

"Я знаю, що таким чином я його можу привітати. І я знаю та вірю, що він це все відчуває. Він вийшов з Азовсталі 19 травня на евакуацію. До цього він служив і жив в Маріуполі. Я не маю з ним зв’язку. Єдине, що я знаю, що в нього не має поранень. Тобто він здоровий", – говорить дівчина.

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Теги: Азов
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