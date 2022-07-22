На Волині розшукують літню жінку

Лесько Валентину Михайлівну.



Про це



Жінка народилася 21.04.1945 року. Мешкала на вулиці Ковельській, 104/64. Відомо також, що Валентина Михайлівна хворіє на хворобу Альцгеймера.



Прикмети: зріст 160 см, худорлявої тілобудови, одягнута так, як на фото. 22.07.2022 року близько 20 години вийшла з дому та на цей час не повернулась.



Усіх, кому відома інформація про місце перебування зниклої жінки, закликають невідкладно телефонувати на лінію 102 або за номером 0634661066.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розшукують жительку ВолодимираПро це інформує Володимир-Волинський районний відділ поліції.Жінка народилася 21.04.1945 року. Мешкала на вулиці Ковельській, 104/64. Відомо також, що Валентина Михайлівна хворіє на хворобу Альцгеймера.Прикмети: зріст 160 см, худорлявої тілобудови, одягнута так, як на фото. 22.07.2022 року близько 20 години вийшла з дому та на цей час не повернулась.

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