На Волині розшукують літню жінку

На Волині розшукують літню жінку
Розшукують жительку Володимира Лесько Валентину Михайлівну.

Про це інформує Володимир-Волинський районний відділ поліції.

Жінка народилася 21.04.1945 року. Мешкала на вулиці Ковельській, 104/64. Відомо також, що Валентина Михайлівна хворіє на хворобу Альцгеймера.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої тілобудови, одягнута так, як на фото. 22.07.2022 року близько 20 години вийшла з дому та на цей час не повернулась.

Усіх, кому відома інформація про місце перебування зниклої жінки, закликають невідкладно телефонувати на лінію 102 або за номером 0634661066.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Розшук, Волинь, зникла жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Біжу за «Азовсталь»: у Луцьку майже чотири сотні людей взяли участь в акції
Сьогодні, 16:04
У війні з Росією загинув захисник із Волині Вадим Семенюк
Сьогодні, 15:48
На Волині розшукують літню жінку
Сьогодні, 15:38
Відтепер Волинь та Рівненщину контролюватимуть посилено
Сьогодні, 14:39
В Україні створять базу наявності будівельних матеріалів, – Мінрегіон
Сьогодні, 14:26
Схожі новини
На Волині розшукують киянина, якого підозрюють у майнових злочинах На Волині розшукують киянина, якого підозрюють у майнових злочинах
22 липень, 12:00
На Волині зникла 37-річна жінка. ФОТО На Волині зникла 37-річна жінка. ФОТО
21 липень, 16:13
На Волині зник безвісти 53-річний чоловік На Волині зник безвісти 53-річний чоловік
19 липень, 17:00
Розшукали 14-річного волинянина, який пішов з дому Розшукали 14-річного волинянина, який пішов з дому
17 липень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ракетний удар по Кропивницькому: кількість поранених зросла до 16 осіб
Сьогодні, 16:30
 0
«Біжу за «Азовсталь»: у Луцьку майже чотири сотні людей взяли участь в акції
Сьогодні, 16:04
 0
У війні з Росією загинув захисник із Волині Вадим Семенюк
Сьогодні, 15:48
 0
На Волині розшукують літню жінку
Сьогодні, 15:38
 0
Відтепер Волинь та Рівненщину контролюватимуть посилено
Сьогодні, 14:39
 0
Медіа
відео
1/8