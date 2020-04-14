МОЗ оприлюднило алгоритм вступу до медичних університетів





Покрокову інструкцію



Алгоритм є актуальним для вступників до університетів на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти.



Передусім, потенційним майбутнім лікарям та фармацевтам необхідно:



• визначитися зі спеціальністю (конкурсною пропозицією) та університетом, куди плануєте вступати;

• скласти національний мультипредметний тест (НМТ) у період з 18 липня до 10 серпня 2022 року (основна сесія);

• ознайомитися з переліком та підготувати необхідні документи для вступу на перший курс;

• зареєструвати електронний кабінет вступника на сайті за посиланням та завантажити необхідні документи (це можна зробити з 1 липня). Прийом заяв та документів через цей кабінет триватиме з 29 липня до 23 серпня 2022 року;

• пройти медичні огляди та інші доконкурсні процедури (не пізніше, ніж за день до завершення прийому заяв);

• дочекатися оприлюднення списку рекомендованих до вступу абітурієнтів з повідомленням про отримання чи неотримання права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (до 29 серпня).



У МОЗ також нагадали, що вступники можуть подати до 5 заяв на "бюджет" та до 20 заяв на "контракт".



Важливо! Не забудьте поставити пріоритет 1 або 2 для обраної конкурсної пропозиції. З питаннями щодо подання заяви або документів в електронному вигляді можна звернутися до консультаційного центру при приймальній комісії того вишу, куди ви подаєте документи.



Дізнатися про те, чи рекомендували вас до зарахування на бюджет, можна на сайті обраного університету або у кабінеті вступника в ЄДЕБО. Також рекомендованим до зарахування абітурієнтам можуть надсилати повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.



"Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється з 18:00 02 вересня 2022 року", – резюмували у МОЗ.



Ви рекомендовані до зарахування. Що далі?



Після отримання рекомендації абітурієнт має виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 2 вересня 2022 року.



Подати оригінали необхідних для зарахування документів можна:



• особисто,

• онлайн, надіславши скановані копії документів з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника.



Після подання оригіналів документів, необхідно лише дочекатися дати зарахування:



• 5 вересня – для вступників за кошти державного або місцевого бюджету,

• до 30 вересня поточного року – для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб.



"Після успішного подання оригіналів документів до медичного університету ви стаєте студентом-медиком", – підсумували у МОЗ.



Нагадаємо, що національне мультипредметне тестування проходитиме у три сесії:



• основна (18 липня – 10 серпня),

• додаткова (16–20 серпня),

• спеціальна (12–16 вересня).

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