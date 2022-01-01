Український ексфутболіст «Динамо» та «Шахтаря» – на перегляді в російській «Уфі»

Олександр Масалов народився в Севастополі, займався в академії київського "Динамо", у 2014-2016 роках виступав за "біло-синіх" в юнацькому чемпіонаті України. Далі він перейшов до донецького "Шахтаря", в якому грав за молодіжну команду.



Про це



Масалов також викликався і проводив матчі за різні юнацькі збірні України. А минулого року дебютував в УПЛ за чернігівську "Десну" та зіграв за команду в шести матчах.



У всіх цих командах Масалов офіційно значився як українець. Однак, з'ясувалося, що в нього було російське громадянство. Серед уламків розбомбленого рашистами стадіону в Чернігові активісти і військові знайшли російський паспорт Масалова, виданий 2017 року в Севастополі.



Фотографію цього документа опублікував головний редактор сайту "Трибуна" Олег Щербаков на своїй сторінці у Facebook.



"Прикол. Є такий футболіст Олександр Масалов. Він народився в Севастополі, грав за різні юнацькі збірні України. А минулого року дебютував в УПЛ за чернігівську "Десну". Кілька днів тому цей футболіст опинився в "Уфі" на перегляді. Місцеві видання подають його як "українського захисника". Воно то так, але після обстрілів стадіону в Чернігові місцеві активісти і військові знайшли російський паспорт цього чувака, виданий в Севастополі", - написав Щербаков.







Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення на українські території Масалов не залишився в Україні, а поїхав до РФ. Зараз він перебуває на перегляді в "Уфі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25-річнийнародився в Севастополі, займався в академії київського "Динамо", у 2014-2016 роках виступав за "біло-синіх" в юнацькому чемпіонаті України. Далі він перейшов до донецького "Шахтаря", в якому грав за молодіжну команду.Про це пише ТСН.Масалов також викликався і проводив матчі за різні юнацькі збірні України. А минулого року дебютував в УПЛ за чернігівську "Десну" та зіграв за команду в шести матчах.У всіх цих командах Масалов офіційно значився як українець. Однак, з'ясувалося, що в нього було російське громадянство. Серед уламків розбомбленого рашистами стадіону в Чернігові активісти і військові знайшли російський паспорт Масалова, виданий 2017 року в Севастополі.Фотографію цього документа опублікував головний редактор сайту "Трибуна"на своїй сторінці у Facebook."Прикол. Є такий футболіст Олександр Масалов. Він народився в Севастополі, грав за різні юнацькі збірні України. А минулого року дебютував в УПЛ за чернігівську "Десну". Кілька днів тому цей футболіст опинився в "Уфі" на перегляді. Місцеві видання подають його як "українського захисника". Воно то так, але після обстрілів стадіону в Чернігові місцеві активісти і військові знайшли російський паспорт цього чувака, виданий в Севастополі", - написав Щербаков.Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення на українські території Масалов не залишився в Україні, а поїхав до РФ. Зараз він перебуває на перегляді в "Уфі".

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