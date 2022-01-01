 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Ракетний удар по порту Одеси: є поранені

Ракетний удар по порту Одеси: є поранені
Унаслідок ракетного удару російських військ по порту Одеси, де зберігається зерно для відправлення, є поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, пише Громадське.

«На жаль, є поранені, пошкоджена інфраструктура порту. Після цього удару весь світ має побачити, що таке Росія. Це країна-терорист, з якою неможливо домовитися ні про що, а всі угоди з ними не варті навіть паперу, на якому вони написані», — сказав Марченко.

Ракетний удар по Одеському морському торговому порту відбувся наступного дня після того, як у Стамбулі домовилися про відновлення експорту зерна з українських портів, зокрема з Одеського. Відповідну угоду підписала Україна з Туреччиною та ООН, рф підписала дзеркальний документ.

За даними ОК «Південь», окупанти атакували порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети збили сили протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. У Мінагрополітики повідомили, що в порту було зерно, яке сподівалися відправити вже «завтра-післязавтра».

МЗС України заявило, що цей ракетний удар — «плювок володимира путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди».

Генсек ООН Антоніу Гуттереш засудив ракетний удар по порту Одеси та наголосив на обов'язковому виконанні усіх домовленостей росією, Україною та Туреччиною. Представниця МЗС росії марія захарова у відповідь згадала про «вбивства дітей Донбасу», але звинувачення російської сторони ніяк не прокоментувала.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що росіяни заперечили свою причетність до ракетного удару по Одеському порту та заявили, що «уважно й детально вивчають це питання».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни випустили понад 170 різних боєприпасів по Сумщині, – голова ОВА
Сьогодні, 22:50
Росія до кінця місяця хоче сформувати 16 нових батальйонів, - ГУР
Сьогодні, 22:20
Росіяни обстріляли ракетами спальний район Миколаєва, під завалами є люди, – Замазєєва
Сьогодні, 21:11
У війні з Росією загинув захисник із Волині Вадим Семенюк
Сьогодні, 15:48
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни випустили понад 170 різних боєприпасів по Сумщині, – голова ОВА
Сьогодні, 22:50
Росія до кінця місяця хоче сформувати 16 нових батальйонів, - ГУР
Сьогодні, 22:20
Ракетний удар по порту Одеси: є поранені
Сьогодні, 21:35
Росіяни обстріляли ракетами спальний район Миколаєва, під завалами є люди, – Замазєєва
Сьогодні, 21:11
Український ексфутболіст «Динамо» та «Шахтаря» – на перегляді в російській «Уфі»
Сьогодні, 20:34
Схожі новини
Росіяни випустили понад 170 різних боєприпасів по Сумщині, – голова ОВА Росіяни випустили понад 170 різних боєприпасів по Сумщині, – голова ОВА
Сьогодні, 22:50
Росія до кінця місяця хоче сформувати 16 нових батальйонів, - ГУР Росія до кінця місяця хоче сформувати 16 нових батальйонів, - ГУР
Сьогодні, 22:20
Росіяни обстріляли ракетами спальний район Миколаєва, під завалами є люди, – Замазєєва Росіяни обстріляли ракетами спальний район Миколаєва, під завалами є люди, – Замазєєва
Сьогодні, 21:11
У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters У США кажуть, що РФ втратила в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – Reuters
22 липень, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни випустили понад 170 різних боєприпасів по Сумщині, – голова ОВА
Сьогодні, 22:50
 0
Росія до кінця місяця хоче сформувати 16 нових батальйонів, - ГУР
Сьогодні, 22:20
 0
Ракетний удар по порту Одеси: є поранені
Сьогодні, 21:35
 0
Росіяни обстріляли ракетами спальний район Миколаєва, під завалами є люди, – Замазєєва
Сьогодні, 21:11
 0
Український ексфутболіст «Динамо» та «Шахтаря» – на перегляді в російській «Уфі»
Сьогодні, 20:34
 0
Медіа
відео
1/8