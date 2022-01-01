Ракетний удар по порту Одеси: є поранені





Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, пише



«На жаль, є поранені, пошкоджена інфраструктура порту. Після цього удару весь світ має побачити, що таке Росія. Це країна-терорист, з якою неможливо домовитися ні про що, а всі угоди з ними не варті навіть паперу, на якому вони написані», — сказав Марченко.



Ракетний удар по Одеському морському торговому порту відбувся наступного дня після того, як у Стамбулі домовилися про відновлення експорту зерна з українських портів, зокрема з Одеського. Відповідну угоду підписала Україна з Туреччиною та ООН, рф підписала дзеркальний документ.



За даними ОК «Південь», окупанти атакували порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети збили сили протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. У Мінагрополітики повідомили, що в порту було зерно, яке сподівалися відправити вже «завтра-післязавтра».



МЗС України заявило, що цей ракетний удар — «плювок володимира путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди».



Генсек ООН Антоніу Гуттереш засудив ракетний удар по порту Одеси та наголосив на обов'язковому виконанні усіх домовленостей росією, Україною та Туреччиною. Представниця МЗС росії марія захарова у відповідь згадала про «вбивства дітей Донбасу», але звинувачення російської сторони ніяк не прокоментувала.



Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що росіяни заперечили свою причетність до ракетного удару по Одеському порту та заявили, що «уважно й детально вивчають це питання».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ракетного удару російських військ по порту Одеси, де зберігається зерно для відправлення, є поранені.Про це повідомив очільник Одеської ОВА, пише Громадське «На жаль, є поранені, пошкоджена інфраструктура порту. Після цього удару весь світ має побачити, що таке Росія. Це країна-терорист, з якою неможливо домовитися ні про що, а всі угоди з ними не варті навіть паперу, на якому вони написані», — сказав Марченко.Ракетний удар по Одеському морському торговому порту відбувся наступного дня після того, як у Стамбулі домовилися про відновлення експорту зерна з українських портів, зокрема з Одеського. Відповідну угоду підписала Україна з Туреччиною та ООН, рф підписала дзеркальний документ.За даними ОК «Південь», окупанти атакували порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети збили сили протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. У Мінагрополітики повідомили, що в порту було зерно, яке сподівалися відправити вже «завтра-післязавтра».МЗС України заявило, що цей ракетний удар — «плювок володимира путіна в обличчя Генеральному секретареві ООНта президентові Туреччини, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди».Генсек ООН Антоніу Гуттереш засудив ракетний удар по порту Одеси та наголосив на обов'язковому виконанні усіх домовленостей росією, Україною та Туреччиною. Представниця МЗС росії марія захарова у відповідь згадала про «вбивства дітей Донбасу», але звинувачення російської сторони ніяк не прокоментувала.Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що росіяни заперечили свою причетність до ракетного удару по Одеському порту та заявили, що «уважно й детально вивчають це питання».

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