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Росіяни обстріляли ракетами спальний район Миколаєва, під завалами є люди, – Замазєєва

Росіяни обстріляли ракетами спальний район Миколаєва, під завалами є люди, – Замазєєва
Окупанти 23 липня знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"16-річна дитина отримала осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок. Під завалами - люди! Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно", - йдеться в повідомленні.

На місце виїхали медики та рятувальники.

"Країна-терорист навмисно, безпринципно знищує українській народ! Вони вкотре довели, що для них немає ніяких моральних цінностей і вони цілеспрямовано б’ють по мирним мешканцям, щоб нас залякати і посіяти паніку! Але, Миколаїв вистоїть! Віримо у ЗСУ!" - додала Замазєєва.

Фото ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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