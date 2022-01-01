Росіяни обстріляли ракетами спальний район Миколаєва, під завалами є люди, – Замазєєва
Сьогодні, 21:11
Окупанти 23 липня знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва.
Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
"16-річна дитина отримала осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок. Під завалами - люди! Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно", - йдеться в повідомленні.
На місце виїхали медики та рятувальники.
"Країна-терорист навмисно, безпринципно знищує українській народ! Вони вкотре довели, що для них немає ніяких моральних цінностей і вони цілеспрямовано б’ють по мирним мешканцям, щоб нас залякати і посіяти паніку! Але, Миколаїв вистоїть! Віримо у ЗСУ!" - додала Замазєєва.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
"16-річна дитина отримала осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок. Під завалами - люди! Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно", - йдеться в повідомленні.
На місце виїхали медики та рятувальники.
"Країна-терорист навмисно, безпринципно знищує українській народ! Вони вкотре довели, що для них немає ніяких моральних цінностей і вони цілеспрямовано б’ють по мирним мешканцям, щоб нас залякати і посіяти паніку! Але, Миколаїв вистоїть! Віримо у ЗСУ!" - додала Замазєєва.
Фото ілюстративне.
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