Погода у Луцьку на завтра, 24 липня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 24 липня, у Луцьку похмура погода буде триматися не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Вранці, ймовірно, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікують.
Про це повідомляє Sinoptik.
Синоптики застерігають: можливі гроза та град, діаметром 6-19 мм. Прогнозують також короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с.
Температура повітря підніметься від 18°С до 26°С.
Народний прогноз погоди: 24 липня відзначається день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Також у цей день вшановується пам'ять великомучениці Євфимії Всехвальної. У народі цей день називали Єфимії-стожарниці, оскільки стоїть дуже спекотна погода. Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня - росяна пора. Ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Синоптики застерігають: можливі гроза та град, діаметром 6-19 мм. Прогнозують також короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с.
Температура повітря підніметься від 18°С до 26°С.
Народний прогноз погоди: 24 липня відзначається день пам'яті святої рівноапостольної Ольги. Також у цей день вшановується пам'ять великомучениці Євфимії Всехвальної. У народі цей день називали Єфимії-стожарниці, оскільки стоїть дуже спекотна погода. Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня - росяна пора. Ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим.
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