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Росіяни випустили понад 170 різних боєприпасів по Сумщині, – голова ОВА

Росіяни випустили понад 170 різних боєприпасів по Сумщині, – голова ОВА
Росіяни за добу випустили понад 170 різних боєприпасів по Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За день росіяни 12 раз обстрілювали наші території. Випустили понад 170 різних боєприпасів. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська сільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади.", - повідомив Живицький.

"По Миколаївській громаді опівдні два військових літаки, з території ворога, випустили 10 ракет. У одному із сіл громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців. Також у людей побило городи і вікна", - зазначив голова ОВА.

Водночас, на щастя, обійшлося без людських жертв.

"Майже о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади. Один фермер, 69-річний місцевий житель, отримав смертельне поранення. Також знищено 2 фермерських трактори, сільгосподарство громади", - заявив Живицький.

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Теги: Росія, Україна, війна
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