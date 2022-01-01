Про «подарунки» ворогу від волинян та Сашкову скарбничку: добрі новини від ВолиньPost за 23 липня
23 липень, 23:30
Щовечора у рубриці Добрі новини від ВолиньPost нагадуємо про найкраще, що трапилося за день. Ми пишаємось своїми хлопцями та дівчатами, які майстерно боронять рідну землю уже сто п'ятдесят діб! Захоплюємось кожним і кожною, хто продовжує працювати і допомагати армії. Ви надихаєте!
Сьогодні, 23 липня, ми писали про таке:
Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО
Обіцяна краса від наших артилеристів. Саме такий вигляд має оте легендарне "триста тридцять три!" І полетіли "подарунки" ворогу - щирі, точні, вогняні й руйнівні! Бо тільки так працюють Князівські дракони - боги війни.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Жнива-2022: скільки збіжжя вже зібрали на Волині
І про те, що нагадує мирне життя. На Волині триває збір ранніх зернових і зернобобових культур. За оперативною інформацією, господарства всіх категорій зібрали 17,5 тисяч гектарів.
Дякуємо за невтомну працю!
ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 39 240 (+240) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 708 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 929 (+9) од,
артилерійських систем – 864 (+1) од,
РСЗВ – 253 (+2) од,
засобів ППО – 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),
крилатих ракет – 167 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 820 (+17) од,
спеціальної техніки – 72 (+0) од.
Юний рожищанин пожертвував гроші зі скарбнички на антидрон для ЗСУ
Неймовірно мило. До рожищенських волонтерів завітав Сашко Колочинський, який розбив власну скарбничку, щоб віддати гроші на купівлю антидронової рушниці для Збройних сил України.
В Україні створять базу наявності будівельних матеріалів, – Мінрегіон
У Міністерстві розвитку громад та територій України розпочав роботу оперативний штаб, який створить базу наявних будівельних матеріалів.
Це робочий інструмент, який дозволить пришвидшити відновлення об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури, а також будівництво нових споруд та будівель різноманітного призначення у регіонах.
«Біжу за «Азовсталь»: у Луцьку майже чотири сотні людей взяли участь в акції
23 липня у рамках Всеукраїнської акції на підтримку полонених українських військових, які боронили Маріуполь та завод "Азовсталь", до благодійного забігу у Луцьку долучилися майже чотири сотні учасників.
Коханий організаторки забігу Катерини Калюжної служить у полку "Азов", нині понад два місяці перебуває у російському полоні. Сьогодні, 23 липня, його день народження.
Джонсон взяв участь у навчаннях ЗСУ на полігоні в Британії
«Цього тижня я відвідав українських військових, які проходять навчання в британських збройних сил у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відсіч російській агресії», - написав Джонсон у Twitter.
Також він опублікував відео з навчань. Натисніть на заголовок, аби переглянути.
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Сьогодні, 23 липня, ми писали про таке:
Показали, як артилеристи волинської бригади надсилають «подарунки» ворогу. ФОТО
Обіцяна краса від наших артилеристів. Саме такий вигляд має оте легендарне "триста тридцять три!" І полетіли "подарунки" ворогу - щирі, точні, вогняні й руйнівні! Бо тільки так працюють Князівські дракони - боги війни.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Жнива-2022: скільки збіжжя вже зібрали на Волині
І про те, що нагадує мирне життя. На Волині триває збір ранніх зернових і зернобобових культур. За оперативною інформацією, господарства всіх категорій зібрали 17,5 тисяч гектарів.
Дякуємо за невтомну працю!
ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 39 240 (+240) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 708 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 929 (+9) од,
артилерійських систем – 864 (+1) од,
РСЗВ – 253 (+2) од,
засобів ППО – 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),
крилатих ракет – 167 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 820 (+17) од,
спеціальної техніки – 72 (+0) од.
Юний рожищанин пожертвував гроші зі скарбнички на антидрон для ЗСУ
Неймовірно мило. До рожищенських волонтерів завітав Сашко Колочинський, який розбив власну скарбничку, щоб віддати гроші на купівлю антидронової рушниці для Збройних сил України.
В Україні створять базу наявності будівельних матеріалів, – Мінрегіон
У Міністерстві розвитку громад та територій України розпочав роботу оперативний штаб, який створить базу наявних будівельних матеріалів.
Це робочий інструмент, який дозволить пришвидшити відновлення об’єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури, а також будівництво нових споруд та будівель різноманітного призначення у регіонах.
«Біжу за «Азовсталь»: у Луцьку майже чотири сотні людей взяли участь в акції
23 липня у рамках Всеукраїнської акції на підтримку полонених українських військових, які боронили Маріуполь та завод "Азовсталь", до благодійного забігу у Луцьку долучилися майже чотири сотні учасників.
Коханий організаторки забігу Катерини Калюжної служить у полку "Азов", нині понад два місяці перебуває у російському полоні. Сьогодні, 23 липня, його день народження.
Джонсон взяв участь у навчаннях ЗСУ на полігоні в Британії
«Цього тижня я відвідав українських військових, які проходять навчання в британських збройних сил у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відсіч російській агресії», - написав Джонсон у Twitter.
Також він опублікував відео з навчань. Натисніть на заголовок, аби переглянути.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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