Щотижня на «передову»: історія водія-волонтера з Луцька

Валерій Знищенко з Луцька після наступу росіян на Україну почав волонтерити. Чоловік безплатно вивіз півтори тисячі людей з зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Нині щотижня возить волонтерську допомогу та індивідуальні посилки на передову.



Чоловік розповів



Зараз водій возить у прифронтову зону допомогу цивільним та бійцям — на першу лінію фронту. Від білизни, взуття, їжі та одягу до автівок та мотоциклів.



Кількість людей, які хочуть з його допомогою щось відправити на передову або допомогти бодай чимось, — понад тисячу, – розповідає Валерій. Зі світу по нитці – бійцям сорочку та решту необхідного, – каже водій.



"Мені здається, що в ці часи народжується нова нація. Ті хлопці, я не знаю ким вони були до війни, але я не думаю, що всі були такими крепкими патріотами, просто коли вже в тебе ворог заходить в хату, то вони всі перероджуються", – розповідає Валерій Знищенко.



Говорить, що йому щастить на хороших людей. До кого б не звернувся – всі допомагають. Є такі фермери, які нам виділяють 100 кілограмів м'яса для того, щоб ми крутили тушонку і дівчата крутять, а ми возимо, – розповідає волонтер.



Щоб збільшити масштаби поїздок, водій зареєстрував свій благодійний фонд.



З 25 липня Валерій Знищенок знову збирається в зону бойових дій. Повезе бійцям газові балони та спеціальні пальники, щоб розігрівати напої та їжу в окопах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Луцька після наступу росіян на Україну почав волонтерити. Чоловік безплатно вивіз півтори тисячі людей з зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Нині щотижня возить волонтерську допомогу та індивідуальні посилки на передову.Чоловік розповів Суспільному , що у мирний час наїздив понад три мільйонів кілометрів, займався пасажирськими перевезеннями. З 24 лютого допомагав вивозити вимушено переміщених українців. Зробив приблизно 19 рейсів, перевіз півтори тисячі людей.Зараз водій возить у прифронтову зону допомогу цивільним та бійцям — на першу лінію фронту. Від білизни, взуття, їжі та одягу до автівок та мотоциклів.Кількість людей, які хочуть з його допомогою щось відправити на передову або допомогти бодай чимось, — понад тисячу, – розповідає Валерій. Зі світу по нитці – бійцям сорочку та решту необхідного, – каже водій."Мені здається, що в ці часи народжується нова нація. Ті хлопці, я не знаю ким вони були до війни, але я не думаю, що всі були такими крепкими патріотами, просто коли вже в тебе ворог заходить в хату, то вони всі перероджуються", – розповідає Валерій Знищенко.Говорить, що йому щастить на хороших людей. До кого б не звернувся – всі допомагають. Є такі фермери, які нам виділяють 100 кілограмів м'яса для того, щоб ми крутили тушонку і дівчата крутять, а ми возимо, – розповідає волонтер.Щоб збільшити масштаби поїздок, водій зареєстрував свій благодійний фонд.З 25 липня Валерій Знищенок знову збирається в зону бойових дій. Повезе бійцям газові балони та спеціальні пальники, щоб розігрівати напої та їжу в окопах.

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