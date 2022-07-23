Адміністрація Байдена відкладає відправку в Україну безпілотників великої дальності, - WSJ

Байдена відкладає затвердження українського запиту на безпілотники великої дальності, оскільки стурбована тим, що літаки і їхні технології можуть опинитися в руках росіян, якщо українці зазнають поразки.



Про це повідомив The Wall Street Journal, пише



Видання повідомляє, що понад два місяці тому Україна офіційно запросила чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle. Проте адміністрація Байдена не побажала схвалити запит, посилаючись на низку занепокоєнь, починаючи від потенційної втрати передових технологій на полі бою і закінчуючи необхідністю навчати українців керувати безпілотниками.



Також WSJ зазначає, що роздуми щодо безпілотників відображають загальну дискусію, яка розгорнулася всередині адміністрації після вторгнення РФ в Україну 24 лютого, коли деякі чиновники не бажають постачати Україні більш досконалі системи озброєння.



«Адміністрація, здається, не врахувала ризик, який цей повільний процес накладає на успіх України на полі бою», - каже Дженніфер Кафарелла, науковий співробітник з питань національної безпеки Вашингтонського інституту вивчення війни.



Речник Пентагону капітан ВМС США Майк Кафка відмовився коментувати тему, але сказав, що Міністерство оборони тісно співпрацює з Києвом, «щоб забезпечити критичні можливості, необхідні Україні на полі бою». Він додав, що Пентагон не «коментує внутрішні обговорення».



Видання інформує, що з розмахом крил понад 18 м і радіусом дії понад 320 км, Gray Eagle від General Atomics здатен нести до чотирьох ракет Hellfire. Попри те, що США надали сотні менших тактичних безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для цілевказівки, включно з безпілотниками Phoenix Ghost, Puma та Switchblade, саме Gray Eagles може відкрити для українців суттєво нові можливості.



На думку Кафарелли, ці озброєні безпілотники можуть завдати удару по лініях постачання РФ на схід і загрожувати переміщенню сил Москви, дозволяючи Україні завдавати ударів вглиб від лінії фронту.



«Отримання цих безпілотників значно розширить можливості України в сфері спостереження та розвідки, а також високоточних ударів, дозволяючи Україні здійснювати спостереження та вражати російські цілі на значно більшій відстані», - вважає вона.



За словами видання, речник General Atomics C. Марк Брінклі повідомив, що компанія запропонувала взяти на себе всі витрати, пов'язані з підготовкою початкових кадрів українських операторів. Компанія запропонувала п’ятитижневу програму навчання, яка триватиме 12 годин на день, сім днів на тиждень і включатиме тренування на симуляторі та живі польоти.



«Я думаю, що є деякі теоретичні дебати, які сповільнюють прогрес, але я сподіваюся, що їх можна вирішити», - сказав він, додаючи, що гіпотетичні проблеми не мали б переважити реальне життя.



Нагадаємо, у новому пакеті допомоги США серед іншого нададуть Україні дрони-камікадзе Phoenix Ghost, ще чотири HIMARS та боєприпаси до них.



Натомість Німеччина не виключила провалу постачань танків Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністраціявідкладає затвердження українського запиту на безпілотники великої дальності, оскільки стурбована тим, що літаки і їхні технології можуть опинитися в руках росіян, якщо українці зазнають поразки.Про це повідомив The Wall Street Journal, пише LB.ua Видання повідомляє, що понад два місяці тому Україна офіційно запросила чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle. Проте адміністрація Байдена не побажала схвалити запит, посилаючись на низку занепокоєнь, починаючи від потенційної втрати передових технологій на полі бою і закінчуючи необхідністю навчати українців керувати безпілотниками.Також WSJ зазначає, що роздуми щодо безпілотників відображають загальну дискусію, яка розгорнулася всередині адміністрації після вторгнення РФ в Україну 24 лютого, коли деякі чиновники не бажають постачати Україні більш досконалі системи озброєння.«Адміністрація, здається, не врахувала ризик, який цей повільний процес накладає на успіх України на полі бою», - каже Дженніфер Кафарелла, науковий співробітник з питань національної безпеки Вашингтонського інституту вивчення війни.Речник Пентагону капітан ВМС СШАвідмовився коментувати тему, але сказав, що Міністерство оборони тісно співпрацює з Києвом, «щоб забезпечити критичні можливості, необхідні Україні на полі бою». Він додав, що Пентагон не «коментує внутрішні обговорення».Видання інформує, що з розмахом крил понад 18 м і радіусом дії понад 320 км, Gray Eagle від General Atomics здатен нести до чотирьох ракет Hellfire. Попри те, що США надали сотні менших тактичних безпілотних літальних апаратів як для розвідки, так і для цілевказівки, включно з безпілотниками Phoenix Ghost, Puma та Switchblade, саме Gray Eagles може відкрити для українців суттєво нові можливості.На думку Кафарелли, ці озброєні безпілотники можуть завдати удару по лініях постачання РФ на схід і загрожувати переміщенню сил Москви, дозволяючи Україні завдавати ударів вглиб від лінії фронту.«Отримання цих безпілотників значно розширить можливості України в сфері спостереження та розвідки, а також високоточних ударів, дозволяючи Україні здійснювати спостереження та вражати російські цілі на значно більшій відстані», - вважає вона.За словами видання, речник General Atomics C. Марк Брінклі повідомив, що компанія запропонувала взяти на себе всі витрати, пов'язані з підготовкою початкових кадрів українських операторів. Компанія запропонувала п’ятитижневу програму навчання, яка триватиме 12 годин на день, сім днів на тиждень і включатиме тренування на симуляторі та живі польоти.«Я думаю, що є деякі теоретичні дебати, які сповільнюють прогрес, але я сподіваюся, що їх можна вирішити», - сказав він, додаючи, що гіпотетичні проблеми не мали б переважити реальне життя.Нагадаємо, у новому пакеті допомоги США серед іншого нададуть Україні дрони-камікадзе Phoenix Ghost, ще чотири HIMARS та боєприпаси до них.Натомість Німеччина не виключила провалу постачань танків Україні.

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