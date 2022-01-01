ООН розглядає понад 150 звернень щодо скоєних росіянами зґвалтувань під час війни в Україні
Сьогодні, 02:58
ООН після 24 лютого отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими військами в Україні, і це лише "верхівка айсберга".
Про це заявила спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен у відеозверненні до учасників Другого саміту перших леді та джентльменів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини як наслідки атаки України російськими військами", - сказала Паттен.
Вона зауважила, що сексуальне насильство - це злочин, про який "хронічно недостатньо" інформують, "ми бачимо лише верхівку айсберга".
За словами спецпредставниці Генсека ООН, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюється здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.
"Це залишає страшні шрами на житті окремих людей і цілого суспільства, це руйнує сім'ї, а наслідки відчуваються протягом кількох поколінь", - констатувала Паттен.
Вона зазначила, що дуже часто потреби жінок та дівчат у ситуації військового конфлікту відкладаються "на потім", бо це не на часі.
"Ми не можемо допустити, щоб через замовчування і бездіяльність ці проблеми продовжувати нагромаджуватися. Фізичні та психологічні аспекти у тих, хто вижив, у їхніх сімей, та громад - це складові балансу. Відновлення цього балансу потребує постійного і політичної волі, і виділення ресурсів на допомогу сім'ям і жертвам цих злочинів", - резюмувала Паттен.
До участі у події запрошені подружні пари іноземних лідерів, а також знаменитості, провідні світові експерти та високопоставлені особи, а сама подія транслюється у понад 20 країнах світу.
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Про це заявила спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен у відеозверненні до учасників Другого саміту перших леді та джентльменів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини як наслідки атаки України російськими військами", - сказала Паттен.
Вона зауважила, що сексуальне насильство - це злочин, про який "хронічно недостатньо" інформують, "ми бачимо лише верхівку айсберга".
За словами спецпредставниці Генсека ООН, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюється здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.
"Це залишає страшні шрами на житті окремих людей і цілого суспільства, це руйнує сім'ї, а наслідки відчуваються протягом кількох поколінь", - констатувала Паттен.
Вона зазначила, що дуже часто потреби жінок та дівчат у ситуації військового конфлікту відкладаються "на потім", бо це не на часі.
"Ми не можемо допустити, щоб через замовчування і бездіяльність ці проблеми продовжувати нагромаджуватися. Фізичні та психологічні аспекти у тих, хто вижив, у їхніх сімей, та громад - це складові балансу. Відновлення цього балансу потребує постійного і політичної волі, і виділення ресурсів на допомогу сім'ям і жертвам цих злочинів", - резюмувала Паттен.
До участі у події запрошені подружні пари іноземних лідерів, а також знаменитості, провідні світові експерти та високопоставлені особи, а сама подія транслюється у понад 20 країнах світу.
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