ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп

ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп.

Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає УНН з посиланням на Twitter ВООЗ.

«З усіх цих причин я вирішив, що глобальний спалах віспи мавп є надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення», - сказав Гебреїсус.

Гебреїсус повідомив, що такі заходи були вжиті, зокрема через швидке поширення вірусу. Наразі зареєстровано понад 16 тисяч випадків захворювання із 75 країн.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило у п'ятницю, що вакцина проти віспи, яку виробляє компанія Bavarian Nordic, також має бути дозволена проти віспи мавп, оскільки спалах колись рідкісного захворювання продовжує вражати людей по всьому континенту.

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Теги: Мавпяча віспа
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