У Луцьку сапери навчали дітей розрізняти вибухонебезпечні предмети





Про це розповіла



Участь у відкритому уроці взяли 15 дітей. Заняття для внутрішніх переселенців та місцевих дітей організовує Міністерство молоді та спорту разом із Юнісеф.



На занятті, яке відбулося 22 липня, сапери розповіли дітям, що кожен знайдений предмет може бути небезпечним.



"Любий предмет можна замінувати від мобільного телефона, пачка цигарок чи якийсь коробок від сірників. Це так звані міни-сюрпризи, вони несуть дуже велику небезпеку", – говорить працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Мороз.



Прийшов на заняття шестирічний Роман Пасько із Краматорська. Каже: деякі з вибухонебезпечних предметів бачив у рідному місті. "Міну бачив. Я її здалеку побачив, ну і не підходив до неї, пішов до мами, сказав", – говорить хлопчик.



Під час уроку діти приміряли шоломи та бронежилети саперів. Також рятувальники розповіли про пожежну безпеку у побуті та показали обладнання.



Зі слів Іванни Маленюк, такі заняття для дітей організовують щоп'ятниці. Запрошують туди дітей віком від 5-12 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники провели відкритий урок для дітей. Сапери показали різні види вибухівки, на які діти можуть натрапити під час війни.Про це розповіла Суспільному комунікаційниця проєкту "Співдія заради дітей".Участь у відкритому уроці взяли 15 дітей. Заняття для внутрішніх переселенців та місцевих дітей організовує Міністерство молоді та спорту разом із Юнісеф.На занятті, яке відбулося 22 липня, сапери розповіли дітям, що кожен знайдений предмет може бути небезпечним."Любий предмет можна замінувати від мобільного телефона, пачка цигарок чи якийсь коробок від сірників. Це так звані міни-сюрпризи, вони несуть дуже велику небезпеку", – говорить працівник Держслужби з надзвичайних ситуаційПрийшов на заняття шестирічний Роман Пасько із Краматорська. Каже: деякі з вибухонебезпечних предметів бачив у рідному місті. "Міну бачив. Я її здалеку побачив, ну і не підходив до неї, пішов до мами, сказав", – говорить хлопчик.Під час уроку діти приміряли шоломи та бронежилети саперів. Також рятувальники розповіли про пожежну безпеку у побуті та показали обладнання.Зі слів, такі заняття для дітей організовують щоп'ятниці. Запрошують туди дітей віком від 5-12 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію