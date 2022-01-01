В Україні знищили 39 520 російських солдатів, 1722 танки і майже 4 тисячі броньованих машин





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:



особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1722 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,

артилерійських систем – 869 (+5) од,

РСЗВ - 255 (+2) од,

засоби ППО - 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),

крилаті ракети - 170 (+3),

кораблі/катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,

спеціальна техніка - 73 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 24 липня ЗСУ уже знищили близько 39 520 окупантів, 1 722 ворожі танки та 3 942 бойові броньовані машини.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,танків ‒ 1722 (+14) од,бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,артилерійських систем – 869 (+5) од,РСЗВ - 255 (+2) од,засоби ППО - 113 (+0) од,літаків – 221 (+0) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),крилаті ракети - 170 (+3),кораблі/катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,спеціальна техніка - 73 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

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