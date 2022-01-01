В Україні знищили 39 520 російських солдатів, 1722 танки і майже 4 тисячі броньованих машин
Сьогодні, 09:35
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 24 липня ЗСУ уже знищили близько 39 520 окупантів, 1 722 ворожі танки та 3 942 бойові броньовані машини.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1722 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
артилерійських систем – 869 (+5) од,
РСЗВ - 255 (+2) од,
засоби ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),
крилаті ракети - 170 (+3),
кораблі/катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,
спеціальна техніка - 73 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1722 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
артилерійських систем – 869 (+5) од,
РСЗВ - 255 (+2) од,
засоби ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),
крилаті ракети - 170 (+3),
кораблі/катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,
спеціальна техніка - 73 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.
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Коментарі 1
Чому не пишите скільки наших солдат загинуло? Про своїх правду напишіть.
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