На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка

На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка
На Волині сталася пожежа в житловому будинку. Місцевим жителям вдалося до приїзду вогнеборців врятувати від смерті господаря хати.

Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС у Волинській області.

23 липня обідньої пори у селі Гута Заболоттівської громади Ковельського району сталася пожежу у житловому будинку. Ще до прибуття вогнеборців місцеві жителі врятували з будинку його власника.

Жителі села помітили дим з оселі, побігли на допомогу і витягнули із задимленого будинку чоловіка, який був в коридорі, на вулицю.

Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем - господар недбало кинув недопалок і не зогледівся, як сталась пожежа.

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Теги: пожежа, порятунок, Гута, Волинь, ДСНС
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