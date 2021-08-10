На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка

На Волині сталася пожежа в житловому будинку. Місцевим жителям вдалося до приїзду вогнеборців врятувати від смерті господаря хати.Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС у Волинській області.23 липня обідньої пори у селі Гута Заболоттівської громади Ковельського району сталася пожежу у житловому будинку. Ще до прибуття вогнеборців місцеві жителі врятували з будинку його власника.Жителі села помітили дим з оселі, побігли на допомогу і витягнули із задимленого будинку чоловіка, який був в коридорі, на вулицю.Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем - господар недбало кинув недопалок і не зогледівся, як сталась пожежа.