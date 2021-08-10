На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка
Сьогодні, 10:27
На Волині сталася пожежа в житловому будинку. Місцевим жителям вдалося до приїзду вогнеборців врятувати від смерті господаря хати.
Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС у Волинській області.
23 липня обідньої пори у селі Гута Заболоттівської громади Ковельського району сталася пожежу у житловому будинку. Ще до прибуття вогнеборців місцеві жителі врятували з будинку його власника.
Жителі села помітили дим з оселі, побігли на допомогу і витягнули із задимленого будинку чоловіка, який був в коридорі, на вулицю.
Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем - господар недбало кинув недопалок і не зогледівся, як сталась пожежа.
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Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС у Волинській області.
23 липня обідньої пори у селі Гута Заболоттівської громади Ковельського району сталася пожежу у житловому будинку. Ще до прибуття вогнеборців місцеві жителі врятували з будинку його власника.
Жителі села помітили дим з оселі, побігли на допомогу і витягнули із задимленого будинку чоловіка, який був в коридорі, на вулицю.
Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем - господар недбало кинув недопалок і не зогледівся, як сталась пожежа.
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