Євросоюз домовляється про купівлю газу в Нігерії





Про це заявив заступник гендиректора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуїн. Про це повідомляє



Болдуїн цього тижня відвідав Нігерію та провів зустрічі з офіційними особами цього найбільшого виробника нафти в Африці.



Представнику ЄС сказали, що Нігерія покращує безпеку у дельті річки Нігер та планує відновити роботу Транснігерського трубопроводу, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.



Наразі ЄС імпортує 14% від загального обсягу постачання зрідженого природного газу з Нігерії, і є потенціал збільшити цей показник більш ніж удвічі.



При цьому зазначено, що видобуток нафти та газу в Нігерії скорочується через випадки крадіжки та вандалізму на трубопроводах. Через це термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонне працює лише на 60% потужності.



2021 року Нігерія експортувала до ЄС лише 23 млрд кубометрів газу. При цьому 2018 року європейці закупили 36 млрд кубометрів ЗПГ у Нігерії.



Раніше повідомлялося, що в Європі різко зріс попит на африканську нафту та газ через війну Росії проти України. Європейці хочуть повернутися до реалізації проектів на загальну суму 100 млрд доларів. Раніше ці проекти вважалися дорогими чи ризикованими для екології.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Євросоюз домовляється про купівлю додаткових обсягів газу з Нігерії на тлі можливого припинення постачання з Росії.Про це заявив заступник гендиректора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуїн. Про це повідомляє Кореспондент , посилачись на агентство Reuters.Болдуїн цього тижня відвідав Нігерію та провів зустрічі з офіційними особами цього найбільшого виробника нафти в Африці.Представнику ЄС сказали, що Нігерія покращує безпеку у дельті річки Нігер та планує відновити роботу Транснігерського трубопроводу, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.Наразі ЄС імпортує 14% від загального обсягу постачання зрідженого природного газу з Нігерії, і є потенціал збільшити цей показник більш ніж удвічі.При цьому зазначено, що видобуток нафти та газу в Нігерії скорочується через випадки крадіжки та вандалізму на трубопроводах. Через це термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонне працює лише на 60% потужності.2021 року Нігерія експортувала до ЄС лише 23 млрд кубометрів газу. При цьому 2018 року європейці закупили 36 млрд кубометрів ЗПГ у Нігерії.Раніше повідомлялося, що в Європі різко зріс попит на африканську нафту та газ через війну Росії проти України. Європейці хочуть повернутися до реалізації проектів на загальну суму 100 млрд доларів. Раніше ці проекти вважалися дорогими чи ризикованими для екології.

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