Волинянин продавав скутер, а віддав шахраям свої гроші





Про це повідомляє газета"Волинь-нова".



У халепу потрапив 43-річний житель села Диковини Берестечківської територіальної громади Луцького району.



Чоловік продиктував цифри своєї банківської картки дурисвітові, який видумав задля легкої наживи історію про термінову купівлю скутера. З неї відразу зникло 650 гривень. Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області шукають афериста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель Горохівщини продавав скутер, а залишився без грошей. Шахраї видурили у довірливого волинянина реквізити банківської картки.Про це повідомляє газета"Волинь-нова".У халепу потрапив 43-річний житель села Диковини Берестечківської територіальної громади Луцького району.Чоловік продиктував цифри своєї банківської картки дурисвітові, який видумав задля легкої наживи історію про термінову купівлю скутера. З неї відразу зникло 650 гривень. Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області шукають афериста.

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