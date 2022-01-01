Волинянин продавав скутер, а віддав шахраям свої гроші
Сьогодні, 12:58
Житель Горохівщини продавав скутер, а залишився без грошей. Шахраї видурили у довірливого волинянина реквізити банківської картки.
Про це повідомляє газета"Волинь-нова".
У халепу потрапив 43-річний житель села Диковини Берестечківської територіальної громади Луцького району.
Чоловік продиктував цифри своєї банківської картки дурисвітові, який видумав задля легкої наживи історію про термінову купівлю скутера. З неї відразу зникло 650 гривень. Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області шукають афериста.
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Про це повідомляє газета"Волинь-нова".
У халепу потрапив 43-річний житель села Диковини Берестечківської територіальної громади Луцького району.
Чоловік продиктував цифри своєї банківської картки дурисвітові, який видумав задля легкої наживи історію про термінову купівлю скутера. З неї відразу зникло 650 гривень. Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області шукають афериста.
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