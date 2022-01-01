Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів
Сьогодні, 14:20
Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників.
Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України.
Розмову окупанта-очевидця, який вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян, перехопили українські спецслужби.
"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - розповів окупант матері.
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Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України.
Розмову окупанта-очевидця, який вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян, перехопили українські спецслужби.
"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - розповів окупант матері.
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