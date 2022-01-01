Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів

Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів
Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників.

Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України.

Розмову окупанта-очевидця, який вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян, перехопили українські спецслужби.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - розповів окупант матері.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: знищення, смерть, танк, війна, росія, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з Росією загинув ще один волинянин
Сьогодні, 15:07
Директорка музею з Харкова розповіла, як рятувала колекцію та переїжджала на Волинь. ВІДЕО
Сьогодні, 15:01
Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів
Сьогодні, 14:20
У Луцьку з’явися міський город. ВІДЕО
Сьогодні, 13:39
Волинянин продавав скутер, а віддав шахраям свої гроші
Сьогодні, 12:58
Схожі новини
Російські окупанти платять 20 тисяч доларів хабара, аби не йти на війну Російські окупанти платять 20 тисяч доларів хабара, аби не йти на війну
30 червень, 16:37
«Якби хотів, уже звільнив би», – Зеленський про голову СБУ Івана Баканова «Якби хотів, уже звільнив би», – Зеленський про голову СБУ Івана Баканова
27 червень, 22:40
Росія знищила 24 тисячі кілометрів доріг в Україні Росія знищила 24 тисячі кілометрів доріг в Україні
03 червень, 17:26
«Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців «Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців
24 травень, 13:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині хочуть створити кластерні лікарні
Сьогодні, 15:42
 0
На війні з Росією загинув ще один волинянин
Сьогодні, 15:07
 0
Директорка музею з Харкова розповіла, як рятувала колекцію та переїжджала на Волинь. ВІДЕО
Сьогодні, 15:01
 0
Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів
Сьогодні, 14:20
 0
У Луцьку з’явися міський город. ВІДЕО
Сьогодні, 13:39
 0
Медіа
відео
1/8