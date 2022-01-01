Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів





Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України.



Розмову окупанта-очевидця, який вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян, перехопили українські спецслужби.



"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - розповів окупант матері.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників.Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України.Розмову окупанта-очевидця, який вирішив розповісти матері про цю подію та деталі останніх хвилин життя росіян, перехопили українські спецслужби."Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 «двухсотых». Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - розповів окупант матері.

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