На війні з Росією загинув ще один волинянин

На війні з Росією загинув ще один волинянин
Ще один волинський воїн віддав життя за незалежність України. Загинув житель села Велимче колишнього Ратнівського, а нині Ковельського району.

Про це написала очільниця громади Анастасія Павлович.

Під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України загинув житель села Велимче – солдат, стрілець-помічник гранатометника, Заліпа Олександр Васильович, 1977 року народження.

Боєць загинув 23 липня 2022 року на території міста Соледар Донецької області під час ворожого обстрілу.

Загибель Олександа Заліпи підтвердили у Волинській ОВА.

Очільниця Велимченської територіальної громади повідомила, що Олександр Заліпа із перших днів повномаштабного вторгнення Росії став на захист рідної землі. 26 лютого був призваний до лав Збройних сил України.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: смерть, Волинь
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