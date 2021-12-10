На Волині хочуть створити кластерні лікарні

На Волині хочуть створити кластерні лікарні
На Волині обговорили питання створення надкластерних, кластерних і загальних лікарень.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко, який побував у Камені-Каширському та Маневичах.

Народна депутатка України Ірина Констанкевич повідомила, що під час візиту обговорювали питання створення кластерних лікарень, які будуть надавати ефективні, сучасні та якісні медичні послуги, зокрема і прикордонній поліській зоні. Нова мережа закладів формуватиметься відповідно до принципу госпітальних округів.

Заступник міністра оглянув Камінь-Каширську і Маневицьку лікарню.

Камінь-Каширську районну лікарню попередньо запланували зробити кластерною. Для цього потрібні значні інвестиції в розвиток, залучення фахівців.

"Як мінімум - вже зараз необхідно спрямувати зусилля на перебудову приймального відділення та розвиток необхідних кардіо послуг, які гарантовано мають бути в надкластерному медзакладі. Адже він обслуговуватиме понад 150 000 пацієнтів", - написав Олексій Яременко.

Якщо всі плани вдасться реалізувати, то з початку 2024 року лікарня матиме всі необхідні для кластерного закладу сервіси.

Маневицька багатопрофільна лікарня — у спроможній мережі запланували як загальну. Керівництво лікарні працює над розширенням кадрового потенціалу та залученням молодих фахівців, надаючи їм тимчасове житло. Також вже працюють над модернізацією приймального відділення та запровадженням послуг із реабілітації.

Проблемною ланкою є пологове відділення, адже за такої кількості пологів вже через кілька років його спроможність може опинитися під питанням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, медицина, Ірина Констанкевич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яні окупанти кинули гранату на подвір'я цивільних через зауваження
Сьогодні, 16:23
В ООН відмежувалися від заяви "джерела" про право росіян стріляти по Одеському порту – МЗС
Сьогодні, 15:53
На Волині хочуть створити кластерні лікарні
Сьогодні, 15:42
На війні з Росією загинув ще один волинянин
Сьогодні, 15:07
Директорка музею з Харкова розповіла, як рятувала колекцію та переїжджала на Волинь. ВІДЕО
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Волинські медики повернули зір жінці, яка практично нічого не бачила Волинські медики повернули зір жінці, яка практично нічого не бачила
10 грудень, 2021, 07:31
Як почуваються пацієнти, яким волинські медики пересадили серце та нирки. ВІДЕО Як почуваються пацієнти, яким волинські медики пересадили серце та нирки. ВІДЕО
09 грудень, 2021, 22:13
У волинську лікарню передали новітній апарат ШВЛ. ФОТО У волинську лікарню передали новітній апарат ШВЛ. ФОТО
04 грудень, 2021, 15:51
Волинська лікарка розповіла, чому не можна «вправляти диски» Волинська лікарка розповіла, чому не можна «вправляти диски»
17 листопад, 2021, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян «теророзують» лисиці, які крадуть домашню птицю
Сьогодні, 17:04
 0
П'яні окупанти кинули гранату на подвір'я цивільних через зауваження
Сьогодні, 16:23
 0
В ООН відмежувалися від заяви "джерела" про право росіян стріляти по Одеському порту – МЗС
Сьогодні, 15:53
 0
На Волині хочуть створити кластерні лікарні
Сьогодні, 15:42
 0
На війні з Росією загинув ще один волинянин
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8