На Волині хочуть створити кластерні лікарні

На Волині обговорили питання створення надкластерних, кластерних і загальних лікарень.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко, який побував у Камені-Каширському та Маневичах.Народна депутатка України Ірина Констанкевич повідомила, що під час візиту обговорювали питання створення кластерних лікарень, які будуть надавати ефективні, сучасні та якісні медичні послуги, зокрема і прикордонній поліській зоні. Нова мережа закладів формуватиметься відповідно до принципу госпітальних округів.Заступник міністра оглянув Камінь-Каширську і Маневицьку лікарню.Камінь-Каширську районну лікарню попередньо запланували зробити кластерною. Для цього потрібні значні інвестиції в розвиток, залучення фахівців."Як мінімум - вже зараз необхідно спрямувати зусилля на перебудову приймального відділення та розвиток необхідних кардіо послуг, які гарантовано мають бути в надкластерному медзакладі. Адже він обслуговуватиме понад 150 000 пацієнтів", - написав Олексій Яременко.Якщо всі плани вдасться реалізувати, то з початку 2024 року лікарня матиме всі необхідні для кластерного закладу сервіси.Маневицька багатопрофільна лікарня — у спроможній мережі запланували як загальну. Керівництво лікарні працює над розширенням кадрового потенціалу та залученням молодих фахівців, надаючи їм тимчасове житло. Також вже працюють над модернізацією приймального відділення та запровадженням послуг із реабілітації.Проблемною ланкою є пологове відділення, адже за такої кількості пологів вже через кілька років його спроможність може опинитися під питанням.