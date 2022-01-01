П'яні окупанти кинули гранату на подвір'я цивільних через зауваження





Подія сталася увечері 23 липня поблизу вулиці Гранітної в Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram, - пише



Зазначається, подія сталася близько 20:15. Декілька п'яних загарбників у формі військових з так званої ДНР "гучно гуляли". Місцевий мешканець зробив зауваження, на яке терористи відреагували жбурлянням гранати.



"Окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранені, один у важкому стані. Окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців. Просто заради забавки. Лють, просто лють", – додав радник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі окупанти кинули гранату на подвір'я мирних жителів, які попросили п'яних "деенерівців" не шуміти.Подія сталася увечері 23 липня поблизу вулиці Гранітної в Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram, - пише "Газета uа" Зазначається, подія сталася близько 20:15. Декілька п'яних загарбників у формі військових з так званої ДНР "гучно гуляли". Місцевий мешканець зробив зауваження, на яке терористи відреагували жбурлянням гранати."Окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранені, один у важкому стані. Окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців. Просто заради забавки. Лють, просто лють", – додав радник.

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