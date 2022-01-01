Радник глави Офісу президента розповів, що пришвидшить перемогу України
Сьогодні, 17:45
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що пришвидшить поразку Росії у війні.
Про це Михайло Подоляк написав у своєму акаунті у твіттері.
"Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу", - йдеться у дописі Михайла Подоляка.
Також радник глави Офісу президента розповів, що американські системи залпового вогню HIMARS – чудовий «вимикач» російської пихи.
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Про це Михайло Подоляк написав у своєму акаунті у твіттері.
"Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу", - йдеться у дописі Михайла Подоляка.
Також радник глави Офісу президента розповів, що американські системи залпового вогню HIMARS – чудовий «вимикач» російської пихи.
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