У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери
Сьогодні, 18:26
У німецькому Мюнхені невідомі вкотре осквернили могилу Степана Бандери. Вандали розмалювали пам'ятник балончиком з фіолетовою фарбою.
Про це повідомляє Канал24.
На могилі провідника ОУН намалювали серп та молот. Ймовірно, до вандалізму причетні представники ультралівих сил.
Про знущання з могили розповів білорус Алесь Чайчиц. Він вирішив вперше відвідати місце спочинку відомого українського діяча й побачив, що над його могилою поглумилися вандали. На місці події вже працювали правоохоронці.
"Пошкоджена вандалами могила Степана Бандери в Мюнхені. Вирішив уперше побувати, а там поліція і це видовище", – розповів Чайчиц.
Зауважимо, це не вперше вандали осквернили могилу Бандери. Такі випадки вже траплялися неодноразово. У 2021 році посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав правоохоронців провести розслідування. Тоді дипломат зазначив, що демонізацією Бандери займаються не лише російські пропагандисти, а й деякі поважні німецькі історики. Він закликав покарати винних.
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Про це повідомляє Канал24.
На могилі провідника ОУН намалювали серп та молот. Ймовірно, до вандалізму причетні представники ультралівих сил.
Про знущання з могили розповів білорус Алесь Чайчиц. Він вирішив вперше відвідати місце спочинку відомого українського діяча й побачив, що над його могилою поглумилися вандали. На місці події вже працювали правоохоронці.
"Пошкоджена вандалами могила Степана Бандери в Мюнхені. Вирішив уперше побувати, а там поліція і це видовище", – розповів Чайчиц.
Зауважимо, це не вперше вандали осквернили могилу Бандери. Такі випадки вже траплялися неодноразово. У 2021 році посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав правоохоронців провести розслідування. Тоді дипломат зазначив, що демонізацією Бандери займаються не лише російські пропагандисти, а й деякі поважні німецькі історики. Він закликав покарати винних.
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