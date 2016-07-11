У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери

У німецькому Мюнхені невідомі вкотре осквернили могилу Степана Бандери. Вандали розмалювали пам'ятник балончиком з фіолетовою фарбою.Про це повідомляє Канал24.На могилі провідника ОУН намалювали серп та молот. Ймовірно, до вандалізму причетні представники ультралівих сил.Про знущання з могили розповів білорус Алесь Чайчиц. Він вирішив вперше відвідати місце спочинку відомого українського діяча й побачив, що над його могилою поглумилися вандали. На місці події вже працювали правоохоронці."Пошкоджена вандалами могила Степана Бандери в Мюнхені. Вирішив уперше побувати, а там поліція і це видовище", – розповів Чайчиц.Зауважимо, це не вперше вандали осквернили могилу Бандери. Такі випадки вже траплялися неодноразово. У 2021 році посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав правоохоронців провести розслідування. Тоді дипломат зазначив, що демонізацією Бандери займаються не лише російські пропагандисти, а й деякі поважні німецькі історики. Він закликав покарати винних.