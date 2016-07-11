У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери

У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери
У німецькому Мюнхені невідомі вкотре осквернили могилу Степана Бандери. Вандали розмалювали пам'ятник балончиком з фіолетовою фарбою.

Про це повідомляє Канал24.

На могилі провідника ОУН намалювали серп та молот. Ймовірно, до вандалізму причетні представники ультралівих сил.

Про знущання з могили розповів білорус Алесь Чайчиц. Він вирішив вперше відвідати місце спочинку відомого українського діяча й побачив, що над його могилою поглумилися вандали. На місці події вже працювали правоохоронці.

"Пошкоджена вандалами могила Степана Бандери в Мюнхені. Вирішив уперше побувати, а там поліція і це видовище", – розповів Чайчиц.

Зауважимо, це не вперше вандали осквернили могилу Бандери. Такі випадки вже траплялися неодноразово. У 2021 році посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав правоохоронців провести розслідування. Тоді дипломат зазначив, що демонізацією Бандери займаються не лише російські пропагандисти, а й деякі поважні німецькі історики. Він закликав покарати винних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Бандера, Мюнхен, Німеччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери
Сьогодні, 18:26
Радник глави Офісу президента розповів, що пришвидшить перемогу України
Сьогодні, 17:45
Волинян «теророзують» лисиці, які крадуть домашню птицю
Сьогодні, 17:04
П'яні окупанти кинули гранату на подвір'я цивільних через зауваження
Сьогодні, 16:23
В ООН відмежувалися від заяви "джерела" про право росіян стріляти по Одеському порту – МЗС
Сьогодні, 15:53
Схожі новини
У Мюнхені вчергове осквернили могилу Степана Бандери. ФОТО У Мюнхені вчергове осквернили могилу Степана Бандери. ФОТО
11 липень, 2016, 08:18
«Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини «Чекаємо на хороші новини», – Олексій Резніков обговорив постачання зброї з Німеччини
13 липень, 01:16
Словенія до кінця літа хоче домовитися з Німеччиною про передання Україні озброєння Словенія до кінця літа хоче домовитися з Німеччиною про передання Україні озброєння
12 липень, 23:31
Україна отримає 1 мільярд євро від Німеччини Україна отримає 1 мільярд євро від Німеччини
25 червень, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери
Сьогодні, 18:26
 0
Радник глави Офісу президента розповів, що пришвидшить перемогу України
Сьогодні, 17:45
 0
Волинян «теророзують» лисиці, які крадуть домашню птицю
Сьогодні, 17:04
 0
П'яні окупанти кинули гранату на подвір'я цивільних через зауваження
Сьогодні, 16:23
 0
В ООН відмежувалися від заяви "джерела" про право росіян стріляти по Одеському порту – МЗС
Сьогодні, 15:53
 0
Медіа
відео
1/8