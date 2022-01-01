Волинська лікарня отримала допомогу від ЮНІСЕФ

Волинська лікарня отримала допомогу від ЮНІСЕФ
Камінь-Каширська лікарня отримала допомогу від благодійників із ЮНІСЕФ.

Про це повідомляє газета "Полісся".

Дороговартісні медичні препарати, комплекти базових хірургічних інструментів, набори одноразових матеріалів для пацієнтів, ліки при ургентній допомозі — це неповний перелік засобів, наданих ЦРЛ доброчинцями.

Дитячий фонд ЮНІСЕФ є спеціалізованою структурою ООН та світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 країнах світу заради їхнього захисту й підтримки з моменту народження і до початку дорослого життя. Зокрема, і в умовах війни організація дає можливість усім дітям та вагітним жінкам в Україні користуватися кращими та доступними послугами з охорони здоров’я.

Так, для повноцінності надання медичних послуг в акушерсько-гінекологічне відділення райлікарні меценати доставили комплекти для пологів та набори новонародженим.

Головна медична директорка ЦРЛ Людмила Потягайло зауважила, що ця допомога є як ніколи актуальною.

“Упродовж чотирьох місяців ЮНІСЕФ надає медзакладу широкий спектр медичного забезпечення, тим самим розширює можливості допомоги. До складу спеціалізованих наборів входять стерильні засоби гігієни, виготовлені з високотехнологічних матеріалів, інструменти. Для новонароджених благодійники представили якісні комплекти одягу імпортного виробництва”,— повідомила Людмила Потягайло.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, допомога, ЮНІСЕФ
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