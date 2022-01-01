Скільки жінок служить в українській армії
Сьогодні, 20:45
У лавах української армії служать понад 50 тисяч жінок, понад п'ять тисяч із них перебувають на фронті.
Такі дані озвучила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів у Києві, - пише Кореспондент.
"Окрім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є цивільні жінки, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад п'ять тисяч жінок", - уточнила вона.
За словами Маляр, на сьогодні Україна має один із найвищих показників кількості жінок в армії серед країн-членів НАТО.
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Такі дані озвучила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів у Києві, - пише Кореспондент.
"Окрім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є цивільні жінки, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад п'ять тисяч жінок", - уточнила вона.
За словами Маляр, на сьогодні Україна має один із найвищих показників кількості жінок в армії серед країн-членів НАТО.
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