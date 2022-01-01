Безвісти зниклого волинянина знайшли мертвим

Безвісти зниклого волинянина знайшли мертвим
На Волині знайшли мертвим безвісти зниклого Городничука Володимира Петровича.

Про це повідомили у спільноті «Твій Володимир», передає ІА «Волинські новини».

Чоловік народився 06.10.1976 року і мешкав у селі Козлів Володимирського району. 13 липня пішов з дому і не повернувся.

Тіло виявили в одній із криниць.

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Теги: Володимир Городничук
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