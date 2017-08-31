Юні волиняни організували концерт та зібрали 20 тисяч гривень на ЗСУ

Юні волиняни організували концерт та зібрали 20 тисяч гривень на ЗСУ
У місті Рожище діти продовжують збирати гроші на антидронову рушницю для Збройних сил України. Юним волонтерам уже вдалося зібрати 105 329 гривень із 165 000 необхідних.

Про це повідомила рожищенська волонтерка Віра Шварцкоп, передає Район Рожище.

У неділю, 24 липня, імпровізований дитячий батальйон «Бандерівці» зібрав близько 20 тисяч гривень.

Діти виконували популярні пісні на площі поблизу пам'ятника Богдану Хмельницькому. За що перехожі робили внески у скриньку.

Протягом виступу юні артистки ховалися від дощу під парасольками й плащами, проте погоді не вдалося зупинити концерт просто неба.

Долучитися до збору можна на картку 4149 4390 1977 2387 Шварцкоп Вікторія Валеріївна.


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Теги: Рожище, волонтери, допомога для ЗСУ, Вікторія Шварцкоп
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