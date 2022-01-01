Добрі новини від ВолиньPost за 24 липня
24 липень, 23:30
Український народ 151 день бореться проти окупаційних російських військ за незалежність України та свої території.
Інформаційне агентство ВолиньPost з перших днів повномасштабного вторгнення активно працює на інформаційному фронті. Ми робимо все, щоб наші читачі володіли достовірною та перевіреною інформацією стосовно Волині, ситуації в зоні бойових дій та у світі.
Щодня ми готуємо для вас добірку добрих новин про події, які відбулися протягом минулої доби. До вашої уваги добрі новини від ВолиньPost за 24 липня.
У Луцьку сапери навчали дітей розрізняти вибухонебезпечні предмети
Волинські рятувальники провели відкритий урок для дітей. Сапери показали різні види вибухівки, на які діти можуть натрапити під час війни.
В Україні знищили 39 520 російських солдатів, 1722 танки і майже 4 тисячі броньованих машин
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 24 липня ЗСУ уже знищили близько 39 520 окупантів, 1 722 ворожі танки та 3 942 бойові броньовані машини.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1722 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
артилерійських систем – 869 (+5) од,
РСЗВ - 255 (+2) од,
засоби ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),
крилаті ракети - 170 (+3),
кораблі/катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,
спеціальна техніка - 73 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.
ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину
Підрозділи українських сил протиповітряної оборони відбили ракетну атаку росіян на Хмельниччину.
Ракетний удар завдавався з акваторії Чорного моря.
Євросоюз домовляється про купівлю газу в Нігерії
Євросоюз домовляється про купівлю додаткових обсягів газу з Нігерії на тлі можливого припинення постачання з Росії.
У Луцьку з’явися міський город. ВІДЕО
У Луцьку з’явися міський город, який назвали "Сади зростання". Землю для нього виділили на території одного з луцьких університетів.
Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів
Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників.
Волинська лікарня отримала допомогу від ЮНІСЕФ
Камінь-Каширська лікарня отримала допомогу від благодійників із ЮНІСЕФ.
ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
Мінус один. Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”.
Юні волиняни організували концерт та зібрали 20 тисяч гривень на ЗСУ
У місті Рожище діти продовжують збирати гроші на антидронову рушницю для Збройних сил України. У неділю, 24 липня, імпровізований дитячий батальйон «Бандерівці» зібрав близько 20 тисяч гривень. Юним волонтерам уже вдалося зібрати 105 329 гривень із 165 000 необхідних.
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Інформаційне агентство ВолиньPost з перших днів повномасштабного вторгнення активно працює на інформаційному фронті. Ми робимо все, щоб наші читачі володіли достовірною та перевіреною інформацією стосовно Волині, ситуації в зоні бойових дій та у світі.
Щодня ми готуємо для вас добірку добрих новин про події, які відбулися протягом минулої доби. До вашої уваги добрі новини від ВолиньPost за 24 липня.
У Луцьку сапери навчали дітей розрізняти вибухонебезпечні предмети
Волинські рятувальники провели відкритий урок для дітей. Сапери показали різні види вибухівки, на які діти можуть натрапити під час війни.
В Україні знищили 39 520 російських солдатів, 1722 танки і майже 4 тисячі броньованих машин
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 24 липня ЗСУ уже знищили близько 39 520 окупантів, 1 722 ворожі танки та 3 942 бойові броньовані машини.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1722 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
артилерійських систем – 869 (+5) од,
РСЗВ - 255 (+2) од,
засоби ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),
крилаті ракети - 170 (+3),
кораблі/катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,
спеціальна техніка - 73 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.
ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину
Підрозділи українських сил протиповітряної оборони відбили ракетну атаку росіян на Хмельниччину.
Ракетний удар завдавався з акваторії Чорного моря.
Євросоюз домовляється про купівлю газу в Нігерії
Євросоюз домовляється про купівлю додаткових обсягів газу з Нігерії на тлі можливого припинення постачання з Росії.
У Луцьку з’явися міський город. ВІДЕО
У Луцьку з’явися міський город, який назвали "Сади зростання". Землю для нього виділили на території одного з луцьких університетів.
Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів
Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників.
Волинська лікарня отримала допомогу від ЮНІСЕФ
Камінь-Каширська лікарня отримала допомогу від благодійників із ЮНІСЕФ.
ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
Мінус один. Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”.
Юні волиняни організували концерт та зібрали 20 тисяч гривень на ЗСУ
У місті Рожище діти продовжують збирати гроші на антидронову рушницю для Збройних сил України. У неділю, 24 липня, імпровізований дитячий батальйон «Бандерівці» зібрав близько 20 тисяч гривень. Юним волонтерам уже вдалося зібрати 105 329 гривень із 165 000 необхідних.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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