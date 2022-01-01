Добрі новини від ВолиньPost за 24 липня

Волинські рятувальники провели відкритий урок для дітей. Сапери показали різні види вибухівки, на які діти можуть натрапити під час війни.Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 24 липня ЗСУ уже знищили близько 39 520 окупантів, 1 722 ворожі танки та 3 942 бойові броньовані машини.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,танків ‒ 1722 (+14) од,бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,артилерійських систем – 869 (+5) од,РСЗВ - 255 (+2) од,засоби ППО - 113 (+0) од,літаків – 221 (+0) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),крилаті ракети - 170 (+3),кораблі/катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,спеціальна техніка - 73 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.Підрозділи українських сил протиповітряної оборони відбили ракетну атаку росіян на Хмельниччину.Ракетний удар завдавався з акваторії Чорного моря.Євросоюз домовляється про купівлю додаткових обсягів газу з Нігерії на тлі можливого припинення постачання з Росії.У Луцьку з’явися міський город, який назвали "Сади зростання". Землю для нього виділили на території одного з луцьких університетів.Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників.Камінь-Каширська лікарня отримала допомогу від благодійників із ЮНІСЕФ.Мінус один. Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”.У місті Рожище діти продовжують збирати гроші на антидронову рушницю для Збройних сил України. У неділю, 24 липня, імпровізований дитячий батальйон «Бандерівці» зібрав близько 20 тисяч гривень. Юним волонтерам уже вдалося зібрати 105 329 гривень із 165 000 необхідних.