Добрі новини від ВолиньPost за 24 липня

Добрі новини від ВолиньPost за 24 липня
Український народ 151 день бореться проти окупаційних російських військ за незалежність України та свої території.

Інформаційне агентство ВолиньPost з перших днів повномасштабного вторгнення активно працює на інформаційному фронті. Ми робимо все, щоб наші читачі володіли достовірною та перевіреною інформацією стосовно Волині, ситуації в зоні бойових дій та у світі.

Щодня ми готуємо для вас добірку добрих новин про події, які відбулися протягом минулої доби. До вашої уваги добрі новини від ВолиньPost за 24 липня.

У Луцьку сапери навчали дітей розрізняти вибухонебезпечні предмети

Волинські рятувальники провели відкритий урок для дітей. Сапери показали різні види вибухівки, на які діти можуть натрапити під час війни.

В Україні знищили 39 520 російських солдатів, 1722 танки і майже 4 тисячі броньованих машин

Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 24 липня ЗСУ уже знищили близько 39 520 окупантів, 1 722 ворожі танки та 3 942 бойові броньовані машини.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1722 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
артилерійських систем – 869 (+5) од,
РСЗВ - 255 (+2) од,
засоби ППО - 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),
крилаті ракети - 170 (+3),
кораблі/катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,
спеціальна техніка - 73 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину


Підрозділи українських сил протиповітряної оборони відбили ракетну атаку росіян на Хмельниччину.

Ракетний удар завдавався з акваторії Чорного моря.

Євросоюз домовляється про купівлю газу в Нігерії


Євросоюз домовляється про купівлю додаткових обсягів газу з Нігерії на тлі можливого припинення постачання з Росії.

У Луцьку з’явися міський город. ВІДЕО


У Луцьку з’явися міський город, який назвали "Сади зростання". Землю для нього виділили на території одного з луцьких університетів.

Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів


Військові контррозвідники СБУ знищили ударним дроном російський Т-72 і 15 загарбників.

Волинська лікарня отримала допомогу від ЮНІСЕФ


Камінь-Каширська лікарня отримала допомогу від благодійників із ЮНІСЕФ.

ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

Мінус один. Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”.

Юні волиняни організували концерт та зібрали 20 тисяч гривень на ЗСУ

У місті Рожище діти продовжують збирати гроші на антидронову рушницю для Збройних сил України. У неділю, 24 липня, імпровізований дитячий батальйон «Бандерівці» зібрав близько 20 тисяч гривень. Юним волонтерам уже вдалося зібрати 105 329 гривень із 165 000 необхідних.

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Теги: Добрі новини
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