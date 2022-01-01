На Сумщині за день зафіксували понад 30 прильотів

На Сумщині за день зафіксували понад 30 прильотів
У неділю, 24 липня, окупанти понад 30 разів обстріляли Сумщину.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

За інформацією Живицького, близько 11:00 відбувався артилерійський обстріл з території РФ Хотінської громади, зафіксовано 10 прильотів.

Також близько 17:00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії Буринської громади: 14 «приходів».

Разом з тим росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 «приходів».

«На щастя, в усіх випадках без втрат та руйнувань», − повідомив голова обласної адміністрації.

Нагадаємо, у вівторок, 19 липня, російські війська 78 разів обстріляли Сумську область.

Рашисти протягом доби обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад. Ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

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Теги: Сумщина, війна, Дмитро Живицький, Білопільська громада
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