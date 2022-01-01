На Сумщині за день зафіксували понад 30 прильотів





Про це Дмитро Живицький у Telegram.



За інформацією Живицького, близько 11:00 відбувався артилерійський обстріл з території РФ Хотінської громади, зафіксовано 10 прильотів.



Також близько 17:00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії Буринської громади: 14 «приходів».



Разом з тим росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 «приходів».



«На щастя, в усіх випадках без втрат та руйнувань», − повідомив голова обласної адміністрації.



Нагадаємо, у вівторок, 19 липня, російські війська 78 разів обстріляли Сумську область.



Рашисти протягом доби обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад. Ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 24 липня, окупанти понад 30 разів обстріляли Сумщину.Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністраціїу Telegram.За інформацією Живицького, близько 11:00 відбувався артилерійський обстріл з території РФ Хотінської громади, зафіксовано 10 прильотів.Також близько 17:00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії Буринської громади: 14 «приходів».Разом з тим росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 «приходів».«На щастя, в усіх випадках без втрат та руйнувань», − повідомив голова обласної адміністрації.Нагадаємо, у вівторок, 19 липня, російські війська 78 разів обстріляли Сумську область.Рашисти протягом доби обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад. Ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію