Українські воїни знищили ЗРК С-300 ворога. ВІДЕО





Про це



Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено ворогу батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського.







Для довідки:



С-300 — сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. В 1978 році були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.



В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів.

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