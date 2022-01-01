Українські воїни знищили ЗРК С-300 ворога. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
ЗСУ продовжують боротися з окупантом і черговий раз показали, як нищать ворожу техніку.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у фейсбуці.
Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено ворогу батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського.
Для довідки:
С-300 — сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. В 1978 році були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.
В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів.
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Про це інформує оперативне командування «Південь» у фейсбуці.
Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено ворогу батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського.
Для довідки:
С-300 — сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. В 1978 році були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.
В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів.
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