Джонсон перед відставкою планує прощальний візит до України, – Telegraph

Джонсон перед відставкою планує прощальний візит до України, – Telegraph
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон перед тим, як піти у відставку, планує здійснити прощальну поїздку до України і зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише британське видання Telegraph з посиланням на власні джерела, передає ТСН.

За інформацією джерела видання, Джонсон наголошує, що "не може просто так піти".

"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим прихильником (Зеленського. – Ред.). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", – сказав співрозмовник Telegraf.


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Теги: Борис Джонсон, Велика Британія
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