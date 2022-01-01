Джонсон перед відставкою планує прощальний візит до України, – Telegraph
Сьогодні, 04:25
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон перед тим, як піти у відставку, планує здійснити прощальну поїздку до України і зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Про це пише британське видання Telegraph з посиланням на власні джерела, передає ТСН.
За інформацією джерела видання, Джонсон наголошує, що "не може просто так піти".
"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим прихильником (Зеленського. – Ред.). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", – сказав співрозмовник Telegraf.
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Про це пише британське видання Telegraph з посиланням на власні джерела, передає ТСН.
За інформацією джерела видання, Джонсон наголошує, що "не може просто так піти".
"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим прихильником (Зеленського. – Ред.). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", – сказав співрозмовник Telegraf.
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