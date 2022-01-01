У Луцьку брати-волонтери виготовляють для захисників іменні жетони. ВІДЕО

Сергій та Микола Костєлови почали займатися цією справою від початку повномасштабної війни.



Про це йдеться у сюжеті



Скільки виготовили жетонів за час воєнного стану, – кажуть, – не рахували, але точно більше кількох тисяч.



"З військових підрозділів до нас звертались командири, вони для своїх хлопців замовляли звичайні жетони по стандарту ЗСУ, але так, як ЗСУ не надає відповідну кількість жетонів, то ми звернулись до підприємств, які займаються виготовленням заготовок і ми почали робити гравіювання", – говорить Сергій Костєлов.



Його брат інженер-технолог Микола Костєлов наносить на заготовки з нержавіючої або ж медичної сталі гравіювання. Каже, що на виконання одного жетона витрачає кілька хвилин.



На жетонах гравіює прізвище, ім’я бійця, його підрозділ, індивідуальний податковий номер або номер військового квитка, а також групу крові.



Жетони для кожного військовослужбовця – це необхідність, – розповідає волонтерка Наталя Гуркіна, яка від початку війни співпрацює з підприємцями та військовослужбовцями.



Каже: на жетонах є група крові, і якщо щось стається, то ніхто на полі бою аналіз крові робити не буде. На них можна вказати інформацію про здоров’я. Наприклад, якщо в людини є цукровий діабет.



Виготовлення жетонів для захисників – їх мінімальний внесок у Перемогу України, – кажуть брати Костєлови. Роботу будуть продовжувати, поки буде потреба.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одному з підприємств Луцька безплатно виготовляють іменні жетони для військових. Брати-волонтеритапочали займатися цією справою від початку повномасштабної війни.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Скільки виготовили жетонів за час воєнного стану, – кажуть, – не рахували, але точно більше кількох тисяч."З військових підрозділів до нас звертались командири, вони для своїх хлопців замовляли звичайні жетони по стандарту ЗСУ, але так, як ЗСУ не надає відповідну кількість жетонів, то ми звернулись до підприємств, які займаються виготовленням заготовок і ми почали робити гравіювання", – говорить Сергій Костєлов.Його брат інженер-технолог Микола Костєлов наносить на заготовки з нержавіючої або ж медичної сталі гравіювання. Каже, що на виконання одного жетона витрачає кілька хвилин.На жетонах гравіює прізвище, ім’я бійця, його підрозділ, індивідуальний податковий номер або номер військового квитка, а також групу крові.Жетони для кожного військовослужбовця – це необхідність, – розповідає волонтерка, яка від початку війни співпрацює з підприємцями та військовослужбовцями.Каже: на жетонах є група крові, і якщо щось стається, то ніхто на полі бою аналіз крові робити не буде. На них можна вказати інформацію про здоров’я. Наприклад, якщо в людини є цукровий діабет.Виготовлення жетонів для захисників – їх мінімальний внесок у Перемогу України, – кажуть брати Костєлови. Роботу будуть продовжувати, поки буде потреба.

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