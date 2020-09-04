Порушники комендантської години «на олівці» у військкоматів, – МВС





Про це Євген Єнін.



Він наголосив, що значна частина українців пішли на фронт за своєю ініціативою, хоча могли б уникнути цього, оскільки були не в першій черзі мобілізації.



"І несправедливо, що інші дозволяють собі вечірки і проводити час на пляжах", - зазначив Єнін.



"Ми активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджено дуже щільне співробітництво. Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію осіб військові комісари подивляться в першу чергу", - додав він.



Заступник голови МВС зазначив, що на початку війни українці більш відповідально ставилися до дотримання коомендантської години, а зараз - "розслабилися"."Коли ми стикнулись з комендантською годиною в перші дні після вторгнення, то бачили інший рівень свідомості з боку наших громадян. Люди чудово розуміли, що порушення комендантської години може загрожувати їхньому життю. Сьогодні певна категорія людей розслабилась. Тому має діяти певний адміністративний примус. Зараз немає адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Є практика притягнення за злісну непокору співробітникам поліції, за перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння, а от важелів впливу на порушників комендантської години до цього часу немає. Ми знаходимо креативні способи боротьби з порушниками, але все в межах Закону", - розповів Єнін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні порушниками комендантської години в першу чергу будуть цікавитися центри комплектування Збройних сил України.Про це розповів в інтерв'ю "Телеграфу" перший заступник міністра внутрішніх справВін наголосив, що значна частина українців пішли на фронт за своєю ініціативою, хоча могли б уникнути цього, оскільки були не в першій черзі мобілізації."І несправедливо, що інші дозволяють собі вечірки і проводити час на пляжах", - зазначив Єнін."Ми активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджено дуже щільне співробітництво. Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію осіб військові комісари подивляться в першу чергу", - додав він.Заступник голови МВС зазначив, що на початку війни українці більш відповідально ставилися до дотримання коомендантської години, а зараз - "розслабилися"."Коли ми стикнулись з комендантською годиною в перші дні після вторгнення, то бачили інший рівень свідомості з боку наших громадян. Люди чудово розуміли, що порушення комендантської години може загрожувати їхньому життю. Сьогодні певна категорія людей розслабилась. Тому має діяти певний адміністративний примус. Зараз немає адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Є практика притягнення за злісну непокору співробітникам поліції, за перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння, а от важелів впливу на порушників комендантської години до цього часу немає. Ми знаходимо креативні способи боротьби з порушниками, але все в межах Закону", - розповів Єнін.

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