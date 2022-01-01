Українські військові відбили штурм росіян на двох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ





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Зокрема на Краматорському напрямку українські воїни відбили штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, змусивши окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають.



Обстріли були біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного, авіаудари - неподалік Григорівки і Серебрянки.



Крім того, для окупантів штурм у напрямку Вершина – Луганське на Бахмутському напрямку завершився провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають. Росіяни завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Аби зруйнувати оборонні позиції ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. БпЛА противника літали в районі Краматорська.



На Слобожанському напрямку ворог продовжує вести бойові дії для утримання рубежів та недопущення просування наших сил у бік кордону.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - без особливих змін. Підрозділи противника обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.



На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. Завдав авіаудару біля Прудянки, Петрівки та Явірського.



На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження наших позицій із усіх наявних вогневих засобів поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противника не відзначено. Для сковування дій наших військ обстрілював позиції із ствольної і реактивної артилерії та озброєння танків вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаударів біля Шевченко, Веселого та Полтавки. Вів повітряну розвідку над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою.



На Південнобузькому напрямку були артилерійські обстріли в районах населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря. Ворог інтенсивно веде розвідку з БпЛА. Також завдав авіаудару неподалік Білогірки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ відбили ворожі штурми на Краматорському та Бахмутському напрямках.Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці 25 липня.Зокрема на Краматорському напрямку українські воїни відбили штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, змусивши окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають.Обстріли були біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного, авіаудари - неподалік Григорівки і Серебрянки.Крім того, для окупантів штурм у напрямку Вершина – Луганське на Бахмутському напрямку завершився провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають. Росіяни завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Аби зруйнувати оборонні позиції ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. БпЛА противника літали в районі Краматорська.На Слобожанському напрямку ворог продовжує вести бойові дії для утримання рубежів та недопущення просування наших сил у бік кордону.На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - без особливих змін. Підрозділи противника обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. Завдав авіаудару біля Прудянки, Петрівки та Явірського.На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження наших позицій із усіх наявних вогневих засобів поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля.На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противника не відзначено. Для сковування дій наших військ обстрілював позиції із ствольної і реактивної артилерії та озброєння танків вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаударів біля Шевченко, Веселого та Полтавки. Вів повітряну розвідку над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою.На Південнобузькому напрямку були артилерійські обстріли в районах населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря. Ворог інтенсивно веде розвідку з БпЛА. Також завдав авіаудару неподалік Білогірки.

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