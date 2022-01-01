Росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровщину
Сьогодні, 08:59
У ніч на 25 липня російські війська обстрілювали три райони Дніпропетровської області: Нікопольський, Дніпровський та Криворізький.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, а також голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Резніченко написав: "Російські війська всю ніч атакували область...
Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади – Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.
На Дніпровський – скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.
У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.
Вілкул також повідомив, що "вночі успішно працювала ППО".
Головне зображення - із допису Валентина Резніченка у Telegram.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, а також голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Резніченко написав: "Російські війська всю ніч атакували область...
Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади – Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.
На Дніпровський – скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.
У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.
Вілкул також повідомив, що "вночі успішно працювала ППО".
Головне зображення - із допису Валентина Резніченка у Telegram.
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