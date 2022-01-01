Росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровщину





Про це Валентин Резніченко, а також голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул.



Резніченко написав: "Російські війська всю ніч атакували область...



Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади – Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.



На Дніпровський – скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.



У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.



Вілкул також повідомив, що "вночі успішно працювала ППО".



Головне зображення - із допису Валентина Резніченка у Telegram.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 25 липня російські війська обстрілювали три райони Дніпропетровської області: Нікопольський, Дніпровський та Криворізький.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, а також голова ВЦА Кривого РогуРезніченко написав: "Російські війська всю ніч атакували область...Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади – Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.На Дніпровський – скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.Вілкул також повідомив, що "вночі успішно працювала ППО".

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