Курс валют у Луцьку 25 липня

Курс валют у Луцьку 25 липня
25 липня готівковий курс долара становить 37,52, продають його за 38,70.

Про це повідомляє finance.i.ua.

Євро купують за 37,82, а продають - за 39,21.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,87, а купують - за 8,42.

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Теги: Курс валют, НБУ, долари, гривня
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