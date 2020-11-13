Курс валют у Луцьку 25 липня
Сьогодні, 09:20
25 липня готівковий курс долара становить 37,52, продають його за 38,70.
Про це повідомляє finance.i.ua.
Євро купують за 37,82, а продають - за 39,21.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,87, а купують - за 8,42.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі
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Про це повідомляє finance.i.ua.
Євро купують за 37,82, а продають - за 39,21.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,87, а купують - за 8,42.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі
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