Курс валют у Луцьку 25 липня





Про це



Євро купують за 37,82, а продають - за 39,21.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,87, а купують - за 8,42.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 липня готівковий курс долара становить 37,52, продають його за 38,70.Про це повідомляє finance.i.ua.Євро купують за 37,82, а продають - за 39,21.Щодо польського злотого, то його продають за 7,87, а купують - за 8,42.

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