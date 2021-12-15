У пожежі на Волині загинув чоловік

Протягом 23-24 липня у Волинській області трапилося 7 пожеж.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Зокрема, 23 липня о 02:26 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Баїв Луцького району – сусіди повідомили, що дерев'яна господарська будівля повністю охоплена вогнем.За викликом до місця події спрямували рятувальників двох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька 1-ої та 2-ої ДПРЧ, перший з яких прибув за викликом о 03:08.Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 49-річного чоловіка.Горіння локалізували о 03:14, ліквідували – о 03:40.Причину пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлюють. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем загиблого.