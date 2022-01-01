На Херсонщині росіяни відновили «Беркут» і катують людей





Про це



Відомо, що псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян.



Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції «Беркут».



Окрім того, до потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.



Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх «однодумців», яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного «главку мвд».



Зауважують, що для пошуку «кандидатів» використовують особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх співробітників правоохоронних органів.



Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.



За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам «обласного управлєнія мвд», які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції. Підозра оголошена за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого «керівного складу»:



Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;

Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;

Гаркуша Г.О. – командир батальйону «Беркут»;

Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;

Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;

Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;

Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;

Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;

Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;

Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.



Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.



Зазначають, що заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. В результаті масштабної слідчо-оперативної роботи встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами «главного управлєнія мвд Херсонской області».Про це інформують у пресслужбі відомства.Відомо, що псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян.Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції «Беркут».Окрім того, до потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх «однодумців», яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного «главку мвд».Зауважують, що для пошуку «кандидатів» використовують особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх співробітників правоохоронних органів.Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам «обласного управлєнія мвд», які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції. Підозра оголошена за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого «керівного складу»:– начальник управління кадрового забезпечення;– начальник управління карного розшуку;– командир батальйону «Беркут»;– заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;– заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;– заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;– начальник Центру громадських зв’язків;– начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;– начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;– заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.Зазначають, що заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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