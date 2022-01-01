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На Херсонщині росіяни відновили «Беркут» і катують людей

На Херсонщині росіяни відновили «Беркут» і катують людей
Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. В результаті масштабної слідчо-оперативної роботи встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами «главного управлєнія мвд Херсонской області».

Про це інформують у пресслужбі відомства.

Відомо, що псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян.

Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції «Беркут».

Окрім того, до потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх «однодумців», яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного «главку мвд».

Зауважують, що для пошуку «кандидатів» використовують особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх співробітників правоохоронних органів.

Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам «обласного управлєнія мвд», які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції. Підозра оголошена за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого «керівного складу»:

Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;
Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;
Гаркуша Г.О. – командир батальйону «Беркут»;
Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;
Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;
Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;
Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;
Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;
Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;
Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами.

Зазначають, що заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Теги: «Беркут», Херсонщина, війна, СБУ
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