Волинська чорниця поповнила місцеві бюджети на два мільйони гривень





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Ці дані-проміжні, оскільки ягідно-грибний сезон ще триває. А серед податкових платежів, які зобов’язані сплачувати господарюючі суб’єкти-учасники заготівельного бізнесу, - ПДФО, військовий збір та рента за спецвикористання дарів лісу, - звертають увагу господарюючих суб’єктів у Головному управлінні ДПС у Волинській області.



З огляду на воєнний стан заготівля дарів лісу нині відбувається лише на визначених територіях трьох районів Волині. Тож, громади Камінь-Каширського, Ковельського та Луцького районів, у яких дозволено відвідувати ліс і збирати лісові ресурси, повинні подбати про легальний процес заготівлі.



«Сьогодні надзвичайно важливо, щоб податки від заготівлі волинської чорниці поповнили бюджети. Це той додатковий ресурс, що повинен бути залучений і використаний для оборонних та соціальних потреб. Тому звертаюся до представників легального бізнесу та лідерів місцевого самоврядування з проханням інформувати про порушення, насамперед про нелегальну закупівлю волинської чорниці чи інших лісових ресурсів бізнес-структурами, які не сплачують податки», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.



Для довідки:



наразі в області заготівельникам виписано лісових квитків на 1042 тони чорниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині заготівля чорниці з комерційною метою вже додала понад 2 мільйони гривень ренти за спецвикористання лісових ресурсів місцевим бюджетам.Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.Ці дані-проміжні, оскільки ягідно-грибний сезон ще триває. А серед податкових платежів, які зобов’язані сплачувати господарюючі суб’єкти-учасники заготівельного бізнесу, - ПДФО, військовий збір та рента за спецвикористання дарів лісу, - звертають увагу господарюючих суб’єктів у Головному управлінні ДПС у Волинській області.З огляду на воєнний стан заготівля дарів лісу нині відбувається лише на визначених територіях трьох районів Волині. Тож, громади Камінь-Каширського, Ковельського та Луцького районів, у яких дозволено відвідувати ліс і збирати лісові ресурси, повинні подбати про легальний процес заготівлі.«Сьогодні надзвичайно важливо, щоб податки від заготівлі волинської чорниці поповнили бюджети. Це той додатковий ресурс, що повинен бути залучений і використаний для оборонних та соціальних потреб. Тому звертаюся до представників легального бізнесу та лідерів місцевого самоврядування з проханням інформувати про порушення, насамперед про нелегальну закупівлю волинської чорниці чи інших лісових ресурсів бізнес-структурами, які не сплачують податки», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області

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