Волинські волонтери-хіміки готують лікувальні мазі для військових





Про це розповіла Катерина Сметаніна. З її слів, мазі виготовляють за офіційними прописами на лікарські засоби. Користуються фармацевтичним довідником. Додає: у середньому в день волонтери виготовляють до 20 прописів, з яких формують упаковки на замовлення військових.



Волонтери-хіміки виготовляють понад 40 видів мазей, чотири різновиди настоянки, льодяники для горла та ароматичні подушечки.



Лікарські рослини у мішках і коробках надсилають з усіх куточків України, – каже Катерина Сметаніна. Використовують багато аптечної сировини, яка має сертифікати. Трави без документів перевіряють.



"У нас є санслужба, яка працює і різного плану агропромисловості, де у них є хімічні лабораторії. Намагаємося отримати сертифікат якості. У першу чергу, що вона є нетоксична, що там немає важких елементів і немає радіаційного забруднення", – говорить волонтерка..



З рослинної сировини роблять спиртові та олійні витяжки. Баночки, в які пакують мазі приносять небайдужі люди.



Серед військових є велика потреба у засобах для лікування дерматологічних захворювань, – каже волонтерка Катерина Сметаніна. З її слів, процес виготовлення мазей, до складу яких входять трави — довготривалий, від півтори до двох годин. Якщо хімічна мазь, то швидше від пів до години часу.



Над приготуванням пасти Теймурова від пітливості та грибків працює студентка Анастасія. Каже: зараз таку мазь важко знайти в аптеках. Дівчина приходить волонтерити сюди майже щодня та здобуває практичні вміння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники і студенти факультету хімії, екології та фармації Волинського національного університету імені Лесі українки виготовляють лікарські засоби, які безплатно у лікарні, госпіталі та військовим на фронт. Працюють у лабораторії щоденно.Про це розповіла Суспільному викладачка та волонтерка. З її слів, мазі виготовляють за офіційними прописами на лікарські засоби. Користуються фармацевтичним довідником. Додає: у середньому в день волонтери виготовляють до 20 прописів, з яких формують упаковки на замовлення військових.Волонтери-хіміки виготовляють понад 40 видів мазей, чотири різновиди настоянки, льодяники для горла та ароматичні подушечки.Лікарські рослини у мішках і коробках надсилають з усіх куточків України, – каже Катерина Сметаніна. Використовують багато аптечної сировини, яка має сертифікати. Трави без документів перевіряють."У нас є санслужба, яка працює і різного плану агропромисловості, де у них є хімічні лабораторії. Намагаємося отримати сертифікат якості. У першу чергу, що вона є нетоксична, що там немає важких елементів і немає радіаційного забруднення", – говорить волонтерка..З рослинної сировини роблять спиртові та олійні витяжки. Баночки, в які пакують мазі приносять небайдужі люди.Серед військових є велика потреба у засобах для лікування дерматологічних захворювань, – каже волонтерка Катерина Сметаніна. З її слів, процес виготовлення мазей, до складу яких входять трави — довготривалий, від півтори до двох годин. Якщо хімічна мазь, то швидше від пів до години часу.Над приготуванням пасти Теймурова від пітливості та грибків працює студентка Анастасія. Каже: зараз таку мазь важко знайти в аптеках. Дівчина приходить волонтерити сюди майже щодня та здобуває практичні вміння.

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